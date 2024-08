Béziers : la Libre Pensée dénonce la participation du préfet à une procession religieuse avec Robert Ménard

Le 14 août dernier, en ouverture de la feria de Béziers, François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, a été photographié en compagnie de Robert Ménard, maire d’extrême-droite de la Ville, en écharpe tricolore, lors d’un défilé religieux dans l’espace public co-organisé par la municipalité. L’association la Libre Pensée dénonce une atteinte à loi de séparation des Églises et de l’État

François Xavier-Lauch, préfet de l’Hérault, semble marcher dans les pas de son prédécesseur Hugues Moutouh, qui avait accompagné le maire d’extrême-droite Robert Ménard lors d’une messe pour l’ouverture de la feria de Béziers en 2022.

Le 14 août, pour l’ouverture de l’édition 2024 de la feria de Béziers, François-Xavier Lauch a lui aussi été photographié en compagnie de Robert Ménard, en écharpe tricolore, lors d’une procession religieuse en l’honneur de la vierge Marie dans les rues de la sous-préfecture de l’Hérault.

François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault (cravate rouge) et le maire d’extrême-droite Robert Ménard (veste verte) lors d’une procession religieuse en l’honneur de la vierge Marie le 14 août 2024 en ouverture de la feria de Béziers. (Photo prise sur la page Facebook de la Ville de Béziers.)

Pour la Libre Pensée, -association dont le but est de veiller au respect de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État dont Jean Jaurès fut membre– ceci est totalement contraire à la loi de 1905, qui organise dans ses moindres détails la séparation des églises et de l’État et qui dispose dans son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

Dans un communiqué du 15 août, l’association précise : “Nous connaissons le caractère volontairement provocateur de Robert Ménard, qui cherche toutes les occasions pour mettre en avant une politique de division et d’opposition des citoyens sur des bases communautaristes en appuyant les instants les moins nobles et les réflexes les plus réactionnaires ; ceux qui conduisent toujours au pire.Mais que le préfet participe à cette nouvelle provocation nous interpelle. La Libre Pensée ne laissera jamais s’installer une pratique visant à nier la loi de 1905. Nous appelons les organisations, partis, syndicats et associations, ainsi que les élus attachés à la République à ne pas laisser passer cette nouvelle provocation et à réagir. La laïcité est le patrimoine commun de la République, elle doit être défendue, en particulier quand elle est remise en cause pour des motivations politiques.”

En effet, Robert Ménard n’en est pas à son coup d’essai concernant la mise en valeur du culte catholique : chaque année, la Libre Pensée ainsi que d’autres associations attaquent en justice sa décision de placer une crèche de la nativité en mairie pour Noël, une mesure là encore contraire à la loi de 1905.

La Libre Pensée a également dénoncé récemment le rôle de co-organisation de la Ville de Montpellier dans les fêtes de Saint-Roch, -avec défilé de militaires sous le patronage de ce Saint dont l’existence est aujourd’hui fortement contestée- accusant la municipalité de faire la promotion indirecte du culte catholique.







