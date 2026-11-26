

Trois hommes vivant dans le Gard, présentés comme membres ou proches du Bloc montpelliérain, groupuscule nationaliste-révolutionnaire dissous en mars, étaient jugés ce mercredi à Alès pour l’attaque du Prolé, bar communiste, pendant la féria 2025. Les prévenus ont nié ou se sont tus, tandis que leur défense s’en prenait aux antifascistes et à la presse. Le parquet a requis de la prison contre deux d’entre eux. Délibéré le 28 décembre

« Marchéiste. » Le mot arrache un ricanement à Louis D., sur le banc des prévenus. Le président du tribunal correctionnel d’Alès, Simon Lanes, retrace la soirée du 28 mai 2025, premier soir de la féria. Selon plusieurs victimes, c’est Louis D. qui, ce soir-là, s’est présenté comme « marchéiste » au comptoir du bar le Prolé, QG des communistes Alésiens, avant de lancer à une bénévole :« Tu es une femme, on ne parle pas. » En garde à vue, il avait expliqué que le mot désignait un groupe de randonnée. Cécile Alphon-Layre, secrétaire de la section Alésienne du PCF et partie civile, se souvient de la réponse du comptoir : « Georges Marchais doit sûrement se retourner dans sa tombe. »

Ce 28 mai, ils sont trois à se pointer au bar. La bénévole repère sur un bras une croix celtique et une fleur de lys, symboles prisés par l’extrême droite radicale, puis refuse de les servir. Avant de partir, ils collent un autocollant du Bloc montpelliérain sur le comptoir. Peu après, le groupuscule poste l’image en story Instagram, avec en légende : « soirée de cohésion ».

Deux jours plus tard, ils reviennent à dix. Vers 1h20, dans la nuit du 30 au 31 mai, l’un d’eux réclame à boire, tatouages en évidence. Nouveau refus, puis un coup de poing. S’ensuit une mêlée : un homme roué de coups au sol, des chaises qui volent, du gaz lacrymogène. Puis le groupe se retire « par binôme », les uns couvrant les autres. Onze blessés se sont constitués parties civiles, tout comme le PCF du Gard.

Des prévenus « montpelliérains » ?

Ce mercredi 25 novembre, une centaine de personnes se sont rassemblées devant le tribunal à l’appel du PCF. Me Ralph Blindauer, avocat de la fédération, y a fustigé « ceux pour qui le muscle et la bêtise remplacent le cerveau ».

À l’intérieur, trois hommes au casier vierge comparaissent pour violences aggravées, en réunion et avec arme. Ils ont été interpellés en février 2026, présentés comme membres du Bloc montpelliérain. Fondé en janvier 2024, ce groupuscule nationaliste-révolutionnaire, connu pour ses stickers de char nazi et l’agression d’un syndicaliste, a été dissous le 4 mars 2026. Louis D., menuisier, est un habitué de nos colonnes : il avait intimidé des journalistes lors d’une manifestation agricole à Montpellier en 2024, puis défilé au C9M à Paris en mai 2025 en se présentant comme porte-parole du Bloc.

"Ici c’est les blancs" Le poing a reçu ces images de la manifestation montpellieraine des #AgriculteurEnColere où l’on voit des militants nationalistes du bloc montpellierain intimider le journaliste @RicardParreir, article à venir https://t.co/tk997Phzt6 — Le Poing – Montpellier (@lepoinginfo) January 26, 2024

Petit souci de cohérence : les trois prévenus sont gardois. Le porte-parole du Bloc montpelliérain défendait donc les couleurs de la grande ville d’en face, de l’autre côté du Vidourle. Pas sûr que ce soit très bien vu à Alès, où l’on ne porte guère les Héraultais dans son cœur. Un « Bloc gardois » aurait été plus raccord. Mais moins vendeur sur un sticker, sans doute.

L’enquête a mis du temps à les rattraper. Une victime avait d’abord désigné Paul Goudard, militant d’extrême droite toulonnais, dont le téléphone ne bornait pas dans le Gard. C’est Brice, un bénévole du bar, qui relance les investigations en reconnaissant un agresseur dans le magasin où il travaille. Il note la plaque : la voiture appartient au grand-père de Pierre M. Les bornages téléphoniques placent ensuite Pierre M. et Tristan D. à Alès les 28 et 30 mai.

« Je suis un homme de culture »

À la barre, Pierre M., Alésien aux larges épaules, jure ne pas connaître le Prolé. « Je ne connais pas tous les noms de bars de ma ville. ». Ses tatouages ? En garde à vue, il refusait de les montrer : « Je suis pudique », assurait-il aux enquêteurs. Au tribunal, il explique que la croix celtique « date du Xe siècle » et orne « les tombes en Bretagne ». « On vous a reconnu grâce à ça », lui rappelle le président.

Pierre M. affirme ne pas appartenir au Bloc, dont il ne connaît « pas les idées ». Me Sophie Mazas, avocate des victimes, l’interroge sur sa présence derrière une banderole du groupe.« C’était lors d’une conférence. Des conférences, j’en fais plein, je suis un homme de culture. » Avec Louis D., Pierre M. reconnaît en revanche des affaires communes : ils étaient associés dans une société de menuiserie. Mais pas question de boire un verre ensemble : « Il ne faut pas s’associer avec des amis, ça peut créer des problèmes », affirme-t-il.Interrogé sur ses idées politiques, il demande :« C’est quoi, des idées d’extrême droite ? » Lui se dit « progressiste ». Pourtant, selon le média Reflets , lui et son co-prévenu Louis D. faisaient le service d’ordre lors de la marche en hommage à Quentn Deranque, militant néo-nazi mort au cours d’une rixe à Lyon en février 2026.



Le troisième prévenu, Tristan D., brocanteur, parle si bas que le président doit le relancer. Son tatouage de casque à tête de mort daterait de 14-18 et« ne s’apparente en rien à une Totenkopf » [insigne utilisé par la SS, NDLR]. Me Blindauer, avocat du parti communiste Gardois, s’étonne qu’un patriote n’ait pas choisi un casque français.« C’est un projet », murmure le prévenu.

Louis D., lui, s’en tient à une phrase : « J’étais au restaurant avec ma compagne. » Son avocat verse une photo de lui à Uzès le 30 à 19h30. Aux parties civiles, il oppose un mur : « Je ne répondrai pas à vos questions. » Sur son avant-bras, un poignard gravé« Sang et sol », que Reflets identifie comme une dague SS. Quand Me Blindauer devine qu’il ne répondra pas à ses questions, il raille : « Bravo monsieur ! » « Arrêtez de rigoler », s’agace le président.

La presse dans le viseur

Louis D. ne desserre les dents que pour son avocat, Me Mathieu Sassi, habitué des procès de l’extrême droite. Ses questions portent surtout sur les journalistes. La Jeune Garde désigne-t-elle des innocents à la police ? « C’est très fréquent. » Le Poing le harcèle-t-il ? « Oui. » Le média Reflets, une « feuille de chou d’ultra gauche » ? « Oui. » Ricardo Parreira, journaliste de Reflets, est-il journaliste ou militant ?« Le terme de journaliste ne me paraît pas approprié », lâche le prévenu. Me Sassi nous connaît bien : en 2025, il défendait un militant du Bloc qui nous poursuivait en diffamation. Le tribunal de Paris nous a relaxés.

À la pause déjeuner, notre confrère Ricardo Parreira tente de photographier les prévenus. Un journaliste de Midi Libre, resté près de Pierre M. toute la matinée et présenté dans le dossier comme son beau-père, lui plante un parapluie devant l’objectif, puis tente de le frapper avec.

« Ils étaient là pour se défouler »

Les victimes, elles, décrivent des mois de peur. Brice, qui a reconnu Pierre M. et Tristan D., a longtemps redouté de rentrer du Prolé le soir. Il revoit son meilleur ami au sol, le nez fracturé, « et sa femme enceinte derrière qui essaie de l’aider ». Jean-Baptiste raconte des coups de talons dans la tête, puis deux mois cloîtré chez lui. Ce qui le révolte : avoir été frappé « par des gens qui se donnent une image de bons Français, de bons catholiques ». Gazée à bout portant, Cécile a vécu volets clos quatre mois, par peur d’être reconnue dans son appartement Alésien. Elle reconnaît Louis D. le 28, mais admet ne pas pouvoir le situer le 30, une franchise que Me Sassi saluera. Elsa a vu trois hommes s’acharner sur un ami à terre : « Ils étaient là pour se défouler », commentera-telle lors de l’audience .

La défense, elle, cherche la Jeune Garde partout. Elle fait réclamer la diffusion d’une interview d’Elsa publiée par le groupe antifasciste dissous. « Le tribunal n’est pas une tribune », coupe le procureur.

« Une manière minable d’esquiver le débat », cingle Me Alain Ottan, avocat des victimes, pour qui la défense veut « démolir les témoignages » comme dans les procès pour viol ou l’inversion accusatoire peut être une stratégie de défense. Il plaide la préméditation : trois personnes en repérage le 28 mai, dix le 30 pour frapper.

Le procureur Abdelkrim Grini ne le suit pas. Il admet la « coloration politique » du dossier, mais juge la préméditation non caractérisée. Contre Pierre M. et Tristan D., il requiert douze mois dont six avec sursis, et trois ans d’interdiction d’arme. La mesure n’a rien de théorique : l’examen de personnalité a révélé une licence de ball-trap pour Louis D., un fusil de calibre 12 pour Pierre M. et la pratique du tir sportif pour Tristan D. Pour Louis D., dont le téléphone ne borne plus après Uzès, le procureur estime les éléments insuffisants.

Côté défense, on réclame la relaxe. Me Vergani livre son« scoop » : si le téléphone de Pierre M. borne près du Prolé, c’est qu’il habite le centre-ville. Me Sassi, lui, estime que « la justice s’est pliée en quatre » pour les parties civiles. Il évoque les « 100 millions de morts du communisme », déplore des enquêteurs détournés des« narcomicides » et du « terrorisme islamiste » pour une « bagarre », et fustige les « journalistes militants présents dans cette salle ».

Décision le 28 décembre.

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