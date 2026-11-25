Killian Godeau, 21 ans, a été grièvement blessé au bras par un engin pyrotechnique lors de la journée insurrectionnelle du 17 octobre 2026 à Montpellier. Une manifestante de 53 ans, figure locale des gilets jaunes, a été mise en examen et placée en détention provisoire à Toulouse. Son avocat, Pierre-Lou Mottin-Lafeuil, explique que sa cliente est « désolée ».

« J’essaie de rester positif, pour ma famille et pour moi-même. J’avais une vie normale, et je veux la retrouver. » Au téléphone, depuis le centre de rééducation de Lamalou-les-Bains où il séjourne depuis le 6 novembre, Killian Godeau fait preuve d’un calme désarmant. Pourtant, le 17 octobre, journée de manifestation insurrectionnelle, sa vie a basculé : « On allait à la patinoire avec ma sœur et mon cousin. En sortant de la gare de Montpellier, on a vu la manifestation et on a voulu aller voir comment ça se passait. Trois minutes plus tard, rue Maguelone, à côté du Monoprix, je me suis fait tirer dessus. »

« Un accident injuste »

Touché au bras droit, le jeune Gardois est d’abord secouru par des street medics, puis par un médecin et enfin par les pompiers. Il restera hospitalisé jusqu’au 28 octobre. « Je ne sais pas si je retrouverai 100 % de ma mobilité. Ça dépendra d’une seconde opération. » Ses proches ont lancé une cagnotte en ligne, où ils dénoncent « un accident injuste » causé par « une fusée ».

Une manifestante en détention provisoire

Après la plainte contre X déposée par Killian, une manifestante de 53 ans a été placée en détention provisoire le 19 novembre à Toulouse, faute de place à Nîmes ou Perpignan, ce qui complique sa défense et le contact avec ses proches. Elle est mise en examen pour violences volontaires en manifestation ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, avec usage d’une arme par destination. Elle a fait appel de son placement en détention provisoire : l’audience aura lieu à la cour d’appel de Montpellier dans la matinée du 1er décembre.

Selon nos informations, la police exploiterait actuellement son téléphone et chercherait à procéder à une nouvelle interpellation. Une autre personne a par ailleurs été entendue.

« Je suis désolée pour le petitou »

Les proches de Killian évoquent un « accident » et pourtant, la manifestante est accusée d’avoir exercé des violences volontaires. Son avocat, Pierre-Lou Mottin-Lafeuil, affirme au Poing qu’il s’agit bien d’un accident, totalement involontaire donc. Il précise n’avoir été jusqu’alors contacté par aucun journaliste, et pourtant, la presse locale et nationale a relayé sans vérification la version selon laquelle la manifestante nierait tout en bloc. « Les premiers mots qu’elle a eus, c’était pour dire : “je suis désolée pour le petitou” », selon l’avocat.

Dans ce dossier embarrassant pour le mouvement social, une interpellation a rapidement eu lieu, et les informations ont vite fuité dans la presse. Un empressement qui contraste avec l’affaire de la milice d’extrême droite du 24 octobre : bien que Le Poing en ait identifié les membres, aucun n’a été arrêté. Quant au manifestant qui a chuté de 8 mètres en fuyant la police, c’est toujours le silence radio.

Le danger des engins pyrotechniques

En manifestation, l’immense majorité des blessures est le fait de la police. Mais l’usage d’engins pyrotechniques reste très risqué. Un exemple parmi d’autres : en février 2023, pendant le mouvement contre la réforme des retraites, une femme de 53 ans a été grièvement blessée par une fusée de détresse à Saint-Nazaire. Un docker, qui s’est ensuite rendu à la police, avait tiré à l’horizontale au lieu de viser le ciel, ce qui peut rendre la trajectoire incontrôlable. La presse locale évoquait alors un tir « accidentel ». C’est en somme l’accident « domestique » typique des cortèges.

Pour Killian et les siens, en revanche, c’est un drame. « En quelques secondes, une sortie familiale ordinaire s’est transformée en cauchemar, écrivent ses proches. Derrière cet accident, il y a un jeune homme, une famille, des proches, des inquiétudes, de la douleur et un quotidien brutalement bouleversé. »

« Manifestant ou pas, peu importe où l’on est, la vie peut basculer d’une minute à l’autre », confie le jeune homme, qui espère toujours reprendre sa formation d’ambulancier.

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