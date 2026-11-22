Le samedi 21 novembre 2026 à Montpellier, lors de l’acte 6 de la mobilisation lycéenne, un jeune manifestant qui fuyait la police a chuté de plus de 8 mètres. Les grilles métalliques installées par la Ville de Montpellier sont en cause. Le maire PS Michaël Delafosse décrivait ce dispositif comme un « mal nécessaire […] pour la protection des commerces et des personnes ».

Entre 4 000 et 5 000 manifestant·es ont défilé dans les rues de Montpellier ce samedi 21 novembre, dans le cadre d’un week-end de mobilisation internationale contre la militarisation de la société. L’ambiance était globalement pacifique, mais comme chaque samedi, les policiers ont chargé les manifestant·es et tiré des grenades lacrymogènes. Entre 19 heures et 20 heures, un manifestant qui aurait 27 ans a chuté de plus de 8 mètres sur la rue de l’Arquebuse. Il fuyait des tirs de grenades lacrymogènes de la police au niveau du Corum. La zone est entourée de grilles en fer installées par la municipalité de Montpellier, pour, selon son maire PS Michaël Delafosse, empêcher les manifestant·es de se servir des dalles entreposées dans le secteur comme de projectiles. La nature contre-insurrectionnelle du dispositif est donc assumée.

Une témoin, Alex, nous raconte la scène : « J’avais quitté la manifestation, je retournais en ville pour faire la fête en début de soirée. Je me suis retrouvé encerclée par la police, qui a fait une charge sur l’Esplanade, avant de gazer l’escalier du Corum. Les manifestants ont ouvert les grilles métalliques pour ne pas se retrouver coincés. On se faisait passer le mot que la police gazait, tout le monde fuyait la police. Il a dû essayer de contourner la grille dans la panique. Il a perdu l’équilibre, on a tendu la main. Il est tombé. Ça a fait un gros bruit sourd. Il n’a pas bougé. C’était silencieux, comme un moment hors du temps. On était tous choqués. Et puis tout le monde s’est mis à crier “medics”. Et ils sont arrivés rapidement. C’est vraiment absurde ces grilles au Corum… »

Nous confirmons que la police a tiré des grenades lacrymogènes dans un secteur clos, à savoir la zone du Corum encerclée par les grilles de la municipalité, ce qui est une pratique de maintien de l’ordre pour le moins risqué.

Deux street-medics confirment les événements : « On confirme que quand il est tombé, c’était à la suite d’une charge de la police sur l’Esplanade, et après des tirs de grenades lacrymogènes. On ne l’a pas vu tomber, mais on l’a vu à terre. Il était déjà pris en charge par d’autres street-medics. Au début, il ne répondait pas. Puis il a ouvert les yeux, et parlait avec des mots très brefs. C’était compliqué de le maintenir éveillé. Le SAMU est arrivé rapidement, puis les pompiers. On nous a dit qu’il a voulu contourner la grille en s’y accrochant, ce qui la fait chuter dans le vide. »

Selon nos informations, la personne est tombée alors qu’elle souhaitait passer par ce muret, longeant cette grille bringuebalante installée par la Ville.

Une autre personne travaillant au SAMU affirme que le SAMU est bien intervenu rue de l’Arquebuse le 21 novembre en début de soirée.

Contactée, la mairie livre ce message au Poing : « Cette installation [les grilles métalliques] a pour objectif de protéger le chantier de rénovation du Corum et de ses abords. Les dernières dégradations des plaques de sol pouvaient engendrer des difficultés de cheminement pour les passants et des risques d’accident. En outre, l’usage comme projectile des dalles, brisées volontairement, contre le bâtiment et les forces de l’ordre devait être enrayé. »

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