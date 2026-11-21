Entre 4 000 et 5 000 personnes ont manifesté ce samedi 21 novembre à Montpellier contre la vie chère et en soutien au mouvement lycéen, malgré l’interdiction de rassemblement dans le centre-ville. Parti de la fac des sciences occupée, le cortège a été dispersé par des charges et du gaz lacrymogène

À Montpellier, les manifestations du samedi se suivent et commencent à se ressembler : arrêté préfectoral, centre-ville bouclé, hélicoptère au-dessus des têtes et gaz lacrymogène pour disperser la foule. Ce samedi 21 novembre, le rendez-vous était fixé à 14 heures devant la fac des sciences. Elle est de nouveau occupée depuis la veille au soir, après une assemblée générale tenue à l’issue de la manifestation antimilitariste du vendredi.

Au micro, une annonce déclenche les applaudissements : mercredi 18 novembre, le conseil de la faculté des sciences a rejeté la convention qui associait TotalEnergies au master Énergie, par 19 voix contre 15. La mobilisation née à la fac des sciences peut donc revendiquer une victoire. Le matin même, une vingtaine d’enseignant·es et d’étudiant·es de la fac s’étaient invité·es aux portes ouvertes de l’ESG Montpellier, une école privée du groupe Galileo, pour dénoncer le financement des écoles privées par l’argent public. Avant le départ, l’orchestre solidaire de Montpellier, né de l’appel lancé par l’Orchestre du nouveau monde, a joué pendant près d’une heure. Au programme, Bella Ciao, une Marseillaise revisitée et The Hanging Tree, chanson issue des films Hunger Games.

Nouveauté cette semaine : une grande marionnette représentant la Faucheuse. Il aura fallu la disputer à la police pour l’amener jusqu’au rassemblement. Elle finira brûlée dans le quartier Antigone quelques heures plus tard.

Nouveauté cette semaine : une grande marionnette représentant la Faucheuse. (“Le Poing”)

Comme les samedis précédents, la préfète de l’Hérault avait pris un arrêté interdisant les rassemblements de 8 heures à 22 heures dans un périmètre comprenant l’Écusson, les abords de la gare Saint-Roch et le Peyrou. De 6 heures à minuit, il était aussi interdit de porter ou de transporter sans motif légitime des équipements de protection (masques à gaz, lunettes, casques, genouillères), ainsi que des artifices, des carburants et des produits inflammables. Le dispositif comprenait des renforts de forces mobiles, des militaires de l’opération Sentinelle et des drones.

Vers 15 heures, le cortège s’élance vers la place Albert-Ier, puis en direction des Aubes. À Antigone, les CRS commencent à charger pour disperser la foule. Le cortège avance alors au hasard des rues laissées libres par les cordons de police, toujours plus loin du centre-ville. Les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogène. Quelques groupes parviennent à entrer dans le centre-ville et y jouent au chat et à la souris avec la police.

Une automobiliste interpellée avenue Jean-Mermoz

Pendant la manifestation, une automobiliste a été interpellée avenue Jean-Mermoz. Une témoin raconte la scène : « La personne qui s’est fait interpeller ne comprenait pas ce que les flics qui faisaient la circulation attendaient d’elle, parce que sa voiture était pleine de cartons et qu’elle ne voyait rien derrière. Elle a fait une manœuvre pour aller là où les flics voulaient qu’elle aille, et ils ont pris ça pour une tentative d’aller sur eux. Ils l’ont arrêtée, alors qu’elle n’a vraiment rien fait. Elle n’arrêtait pas de dire qu’elle ne comprenait pas ce qu’on attendait d’elle. Une flic lui a même dit : “T’as essayé de nous écraser.” »

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