Ce samedi 21 novembre, une vingtaine d’enseignant·es et d’étudiant·es de la faculté des sciences ont mené une action symbolique à l’école privée ESG Montpellier pour dénoncer son financement par de l’argent public et la présence dans le conseil d’administration du groupe Galileo de l’ancienne ministre du Travail Muriel Pénicaud

Journées portes ouvertes, ce samedi 21 novembre, à l’ESG Montpellier, établissement d’enseignement supérieur technique privé, membre du réseau Galileo Global Education, leader mondial de l’enseignement supérieur indépendant. Par petits groupes, une vingtaine de personnes de la faculté des sciences, actuellement mobilisée et occupée, arrivent à l’accueil et demandent des informations sur les bachelors et mastères (et non master) en commerce ou en marketing. Coût des formations : de 6 600 à 9 400 € l’année.

« Un déficit de transparence quant à la reconnaissance des diplômes »

Accueilli·es dans une salle, dispersé·es sur des petites tables, les militant·es infiltré·es écoutent attentivement la présentation faite des formations. Tout à coup, Vincent, enseignant-chercheur, se lève et interpelle la foule. « Ces formations ne font l’objet d’aucun contrôle, ne délivrent pas de vrais diplômes et ne donnent pas accès à des doctorats. Cette année, trente écoles privées de ce type ont fait faillite, le tout, massivement financé par de l’argent public. » Pendant ce temps, des étudiants distribuent des tracts aux jeunes présents aux journées portes ouvertes.

Si le master, le grade de master et le mastère sont bien reconnus par le Répertoire national des certifications professionnelles, le mastère n’est quant à lui pas reconnu au niveau académique, comme le précise l’Etudiant. Un rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, publié en juin 2026, évoque « un déficit de transparence quant à la reconnaissance des diplômes » et « un risque important de fermeture d’établissements ».

Depuis 2018, la loi dite Pénicaud, du nom de Muriel Pénicaud, ministre du travail de l’époque, a augmenté de 15 milliards d’euros par an le financement public de l’apprentissage aux organismes privés lucratifs de l’enseignement supérieur. « La moitié va aux entreprises, notamment pour des alternances, l’autre dans des formations privées, alors que pendant ce temps, à la fac, on est sous-dotés. Sauf que nous, nos diplômes sont contrôlés sans cesse par des instances compétentes », précise de son côté Séverine, également enseignante-chercheuse à la faculté des sciences, elle aussi présente à l’action.

En 2022, Muriel Pénicaud rejoint le conseil d’administration rémunéré de Galileo. « Dans d’autres pays, on appellerait sans doute ça de la corruption. En France, on appelle ça du pantouflage, ou du conflit d’intérêt », développe de son côté Vincent auprès d’une représentante d’ESG. Il ajoute : « Je n’ai rien contre les écoles privées en soi, le problème, c’est quand elles sont financées par de l’argent public pendant que l’université publique subit des cures d’austérité. » Selon un rapport détaillé de la CGT, en 2024-2025, 40 % du chiffres d’affaire de Galileo (1,4 milliards d’euros) est issu de fonds publics.

Alors qu’une banderole est tendue dans le hall de l’école, sa direction appelle la police, dénonçant des tags écrits à la craie dans les couloirs. Une partie des participant·es à l’action, ainsi que l’auteur de ces lignes, titulaire d’une carte de presse, feront l’objet d’un contrôle d’identité.

Malgré tout, Vincent se dit satisfait de l’action : « On nous reproche souvent de bloquer nos lieux d’études, alors c’est bien de mener aussi des actions hors de la fac pour cibler nos adversaires. »

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