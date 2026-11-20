Ce vendredi 20 novembre, 500 personnes ont manifesté à Montpellier dans le cadre d’un week-end de mobilisation internationale contre la militarisation de la société, la vie chère, pour les services publics, le droit au logement et le climat. Plusieurs facultés et Instituts universitaires de technologie (IUT) ont été envahis pour appeler d’autres étudiants à se mobiliser. Dans la soirée, une assemblée générale a voté l’occupation de la faculté des sciences.

« Nous sommes réunis contre la répression et pour la solidarité internationale », scande une manifestante au mégaphone, ce vendredi 20 novembre sur la place Albert 1er, où quelques centaines de personnes sont réunies dans le cadre d’un week-end de mobilisation internationale contre la militarisation de la société, la vie chère, pour les services publics, le droit au logement et le climat. L’initiative, lancée par des syndicats, des associations et des organisations de jeunesse, a rassemblé des dizaines de milliers de personnes en Europe, de Rome à Berlin en passant par Londres et Paris. Avec un même mot d’ordre : « Battez-vous pour notre avenir, pas pour leurs guerres ».

Nouveauté de ce vendredi 20 novembre, qui contraste avec les manifestations tri-hebdomadaires que connaît Montpellier depuis début octobre : c’est vers Boutonnet, et non vers le centre-ville, que pointe l’immense banderole de tête. Symbole de cette journée placée sous le signe de l’internationalisme, celle-ci vient tout droit du Chili, et est marquée des mots du poète José Angel Cueva : « Détruire dans notre cœur la logique du système ». « L’idée vient d’un lycée chilien pour soutenir la jeunesse française, une cagnotte a été lancée en soutien pour la fabriquer, et l’idée, c’est qu’elle puisse maintenant tourner dans toute la France », explique un manifestant.

Quelques dizaines de minutes plus tard, le cortège pénètre dans la faculté d’éducation et tend une banderole dans le hall. Une foule de jeunes grimpe les escaliers du bâtiment principal en chantant, redescend et s’élance à nouveau vers la faculté de médecine, où le même scénario se produit. Puis, direction l’IUT : la manifestation pénètre un amphithéâtre en plein cours, certain·es étudiant·es, applaudissent, d’autres se lèvent, dépité·es. L’enseignant, dans un coin de la salle, regarde la scène, impuissant, pendant que le tableau noir se voit gribouillé de slogans.

« Le mouvement est dans une phase critique », souffle-t-on dans le cortège, majoritairement étudiant. « Les partiels ont lieu en ce moment. Il faut mettre une nouvelle dynamique en place avec de nouveaux types de manifestations, et pas se heurter aux interdictions de centre-ville et aux murs de CRS sur la Comédie, c’est l’occasion d’aller découvrir de nouveaux horizons et parler à d’autres étudiants pour leur dire de nous rejoindre. »

La fac de sciences de nouveau occupée

Un peu avant 17 heures, le cortège arrive en faculté de sciences, où débute une assemblée générale. « Il nous faut un lieu pour nous organiser », peut-on entendre sur les escaliers du bâtiment 36, qui était occupé il y a encore deux semaines. Un vote plus tard, le voilà de nouveau occupé pour la nuit. « C’est pratique, demain, l’acte 6 de la mobilisation contre la vie chère est appelé à 14 heures devant la fac de sciences, on sera sur place », se réjouit quelqu’un.

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