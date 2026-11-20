Le collectif citoyen contre le sans-abrisme appelle à se rassembler ce vendredi 20 novembre à 18 heures, sur le parvis de l’Opéra, en mémoire d’Alain, 61 ans, mort le 12 novembre près du Corum. Ses membres s’inquiètent de l’hiver qui arrive

Alain avait 61 ans. Il est mort dans la rue le 12 novembre, près du Corum. Ce vendredi 20 novembre à 18 heures, le collectif citoyen contre le sans-abrisme donne rendez-vous place de la Comédie, sur le parvis de l’Opéra, pour lui rendre hommage. Le collectif a appris sa mort par la presse et ne sait presque rien de son parcours. Il espère que des personnes qui l’ont connu viendront prendre la parole.

Les circonstances du décès n’ont pas été rendues publiques. D’après Joséphine, membre du collectif, Alain serait mort d’une pneumopathie : « On s’interroge sur les récents évènements climatiques, la pluie et le froid, qui ont pu le perturber physiquement ».

Des morts qui échappent au décompte

Le collectif tient son propre recensement, et il ne colle pas avec celui des autres. « Le Secours catholique a récemment sorti un rapport faisant état de 19 morts dans l’Hérault en 2026, nous on était resté à 15 », explique Joséphine. Elle se méfie des chiffres en général : « Quand je fais des maraudes, on me parle de décès qui ne sont pas comptés dans la presse. On sait qu’on passe à côté de plein de décès quand ils ne sont pas médiatisés. » En septembre déjà, lors de l’hommage à Peter, un Suisse de 77 ans retrouvé mort sous sa bâche, le collectif reprenait les chiffres de la préfecture : dixième mort de la rue à Montpellier depuis janvier. Il les jugeait incomplets.

À l’échelle nationale, Joséphine avance le chiffre de 900 personnes mortes à la rue en 2026. « C’est une catastrophe qui repose sur la déshumanisation des personnes à la rue. »

Un collectif né d’une mort de froid

Le collectif s’est formé au début de l’année, après la mort d’un jeune homme de 29 ans le 30 décembre 2025, près d’un centre d’hébergement d’urgence. Ses membres attribuent ce décès au froid. C’est à lui que pense Joséphine quand elle ajoute : « Nous sommes très inquiets par rapport à l’hiver qui arrive. »

Depuis, la liste des revendications s’est allongée. En janvier, un militant masqué à l’effigie du maire s’asseyait sous une couverture de survie avec une pancarte « même pas froid », pour réclamer que le plan grand froid soit vraiment activé. En mars, le collectif demandait la réquisition des logements et bâtiments vides appartenant à l’État ou aux collectivités, et l’ouverture immédiate de places d’hébergement d’urgence. En juin, il manifestait devant la préfecture avec le DAL pour obtenir un plan canicule. En septembre, il réclamait des lieux d’accueil ouverts jour et nuit toute l’année, et pas seulement pendant les épisodes de chaleur ou de froid extrêmes. Il s’opposait aussi aux baisses budgétaires annoncées pour 2026 : 15 % côté DDETS, 8 % sur l’hébergement d’urgence.

« Au point mort »

Les réponses, elles, se font attendre. Début juillet, le collectif avait adressé une lettre ouverte à la mairie pour demander un plan d’action. En septembre, il n’avait toujours reçu aucune réponse. Aujourd’hui, le constat est le même. « Nos discussions avec la mairie et la préfecture sont actuellement au point mort », résume Joséphine.

Rassemblement ce vendredi 20 novembre, 18 heures, parvis de l’Opéra-Comédie.

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