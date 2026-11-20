Au lendemain de l’intervention des forces de l’ordre pour lever le blocus du lycée Jean-Monnet, à Montpellier, des parents d’élèves publient un communiqué ce vendredi 20 novembre, jour anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ils y décrivent des « scènes de panique » et s’inquiètent de la garde à vue d’un lycéen mineur

Ils ont choisi leur date. Ce vendredi 20 novembre, la Convention internationale des droits de l’enfant fête son anniversaire. Des parents d’élèves du lycée Jean-Monnet publient ce jour-là un communiqué au titre explicite : « Violences, garde à vue d’un mineur, abus signalés… Les droits de l’enfant se respectent avant de se célébrer. » Le texte revient sur la matinée de la veille, quand policiers et CRS sont intervenus pour lever le blocus de l’établissement.

Jeudi 19 novembre, selon Hérault Tribune, douze véhicules de police et de CRS stationnaient aux abords du lycée. Depuis 6h30, des élèves tentaient d’en bloquer les accès. Entre 8h15 et 8h30, les forces de l’ordre sont intervenues pour les déloger. Sur des vidéos filmées par des lycéens, on voit des policiers repousser brutalement plusieurs jeunes et entrer dans l’enceinte du lycée pour en faire sortir d’autres. Une élève a raconté au site des charges, une nasse et des coups de matraque. Un lycéen avait aussi été interpellé vers 7h puis conduit au commissariat.

« Des adolescents en état de choc »

Pour les parents signataires, cette journée « ne se résume pas à un lycée débloqué ou à une opération de maintien de l’ordre ». Ils disent garder le souvenir de « scènes de panique, de lycéens nassés, de violences, d’adolescents en état de choc ou paralysés par la peur ». Ils écrivent qu’aucune violence commise par les lycéens ne leur a été rapportée. Les récits qu’ils ont recueillis décrivent au contraire des jeunes « confrontés à des charges répétées ». Les familles ont elles aussi vécu la matinée dans l’angoisse. Selon le communiqué, certaines ont été contactées après les faits pour que leurs enfants mettent fin à la mobilisation, alors qu’elles cherchaient encore à savoir ce qui s’était passé.

Sur place jeudi, Marie, représentante FCPE élue au conseil d’administration, déclarait déjà à Hérault Tribune avoir vu « des coups de matraque ». Pour elle, « le choix qui a été fait, c’est celui de la répression ».

La garde à vue d’un mineur

Le communiqué insiste sur le placement en garde à vue du lycéen interpellé, qu’il présente comme mineur. « Il s’agit d’une privation de liberté », écrivent les parents. Ils rappellent que la Convention prévoit que toute privation de liberté d’un mineur reste exceptionnelle. Ils citent aussi des chiffres de la Chancellerie : au 9 octobre, le bilan national faisait état de 6 877 gardes à vue, dont 5 890 concernant des mineurs. Certains de ces jeunes ont été relâchés ou mis hors de cause, notent-ils, mais « l’angoisse, la peur, la perte de confiance » ne s’effacent pas avec la fin de la procédure.

Les parents s’en prennent aussi au traitement médiatique de la journée. Selon eux, les médias ont accordé une large place au déblocage et « à la blessure d’un policier », tandis que les violences « subies ou observées par les jeunes » et l’inquiétude des familles sont restées au second plan, « voire pas du tout » évoquées. Ils rappellent enfin que l’Unicef a reconnu Montpellier « Ville amie des enfants ». Ces engagements, écrivent-ils, « ne peuvent rester symboliques ».

Plus d’un mois de blocus

À Jean-Monnet, la mobilisation dure depuis la rentrée. Le communiqué parle de revendications « éducatives, sociales et citoyennes ». Le 29 septembre, les élèves de Joffre, Jean-Monnet et Jules-Guesde bloquaient leurs établissements pour réclamer davantage de moyens et dénoncer le manque de professeurs. À Jean-Monnet, un observateur rapportait ce jour-là l’usage d’une gazeuse à main sur des lycéens. Le 2 novembre, la police est intervenue devant le lycée, où l’infirmière de l’établissement a été interpellée avant d’être placée en garde à vue.

Le 12 novembre, vers 6h, alors que les élèves bloquaient le lycée comme presque chaque matin depuis plus d’un mois, un groupe d’hommes non identifiés s’est présenté au grand portail. Des lycéens ont raconté au Poing avoir été bousculés et frappés. Le rectorat a confirmé la présence ce jour-là d’agents des équipes mobiles académiques de sécurité (EMAS), en tenue civile, sans arme ni signe distinctif. Il dit n’avoir « à ce stade » aucun élément permettant d’attribuer les faits aux EMAS et « dément formellement » l’usage de pistolets à impulsion électrique contre des élèves.

Rassemblements interdits

Ce jeudi 20 novembre, sur Facebook, la préfète de l’Hérault annonçait l’interdiction de tout rassemblement ce vendredi 20 novembre, de 6h à 18h, aux abords des lycées Jules-Guesde, Jean-Monnet et Joffre. Elle invoque « les blocages, violences et dégradations constatés depuis le début de la mobilisation lycéenne ». Selon elle, la mesure vise à « prévenir les troubles à l’ordre public » et à « garantir l’accès des élèves à leurs établissements ». « L’accès à l’éducation ne se négocie pas », ajoute-t-elle. Pour la préfète, la liberté de manifester « ne saurait justifier d’empêcher des élèves d’accéder à leur établissement, et encore moins de les dégrader ». À Jean-Monnet, les parents disent qu’aucune violence de la part des lycéens ne leur a été rapportée. L’interdiction s’applique le jour de l’anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant.

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