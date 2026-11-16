Coups, bousculades, bruit de taser : à Montpellier, des lycéens de Jean Monnet et de Clémenceau, ainsi qu’une parent d’élève, décrivent des hommes qui interviennent devant les blocus sans jamais dire qui ils sont. Au moins une partie d’entre eux appartiendrait aux Équipes mobiles académiques de sécurité (EMAS), un service du rectorat censé apporter « l’apaisement ». Le rectorat dément et assure ne disposer d’aucun élément permettant d’attribuer ces faits à ses agents.

Jeudi 12 novembre, 6 heures, devant le lycée Jean Monnet. Comme presque chaque matin depuis plus d’un mois, des élèves viennent bloquer leur établissement. Ce jour-là, ils ne sont pas seuls. « On bloquait le petit portail et on a vu un groupe tourner autour du grand portail », raconte une lycéenne. « Quand on est allés chercher des poubelles, on a tous entendu un bruit de taser, et j’ai vu un homme qui en avait un. Une camarade a été poussée, moi j’ai été frappée au bras gauche. »

Un autre élève décrit la suite : « Ils sont venus essayer de récupérer les poubelles qu’on avait mises devant le lycée. Un camarade avait le bras coincé dans la poubelle pendant qu’ils la tiraient. Il disait qu’il avait mal, mais ils continuaient. » Dans une vidéo que Le Poing a pu consulter, on voit l’un des hommes leur lancer: « Ça va mal se terminer, les garçons. »

Qui sont ces hommes ? Les deux lycéens disent leur avoir posé la question, sans obtenir de réponse. Sur le moment, ils ont cru à une descente de militants d’extrême droite. Dans un communiqué diffusé le jour même, le comité de grève de Jean Monnet et les jeunes communistes de l’Hérault parlent d’une « milice armée et violente » et recensent quatre élèves malmenés en moins de vingt minutes, dont une jeune fille au poignet coincé entre deux conteneurs. Les signataires affirment que le proviseur, son adjoint et un conseiller principal d’éducation se trouvaient au milieu du groupe et ne sont pas intervenus.

« On a cru que c’était un facho »

Deux jours plus tôt, mardi 10 novembre, la même confusion règne devant le lycée Georges-Clemenceau. « Il y a un gars qu’on ne connaît pas, qui ne s’est pas présenté, qui nous a chopés par le col, attrapé les bras, poussés », rapporte un élève. « On a cru que c’était un facho. Puis il est rentré dans le lycée. »

Un inconnu qui empoigne des adolescents puis franchit tranquillement le portail de l’établissement : pour une mère d’élève de Clémenceau, la scène n’a rien de surprenant. Elle dit avoir croisé ces équipes pour la première fois en 2020 lors de la contestation de la réforme Blanquer, où, selon elle, « ils fliquaient les grévistes ». Depuis le début du mouvement lycéen, elle les observe devant le lycée de son enfant. « Ils essayaient de parler aux élèves sans se présenter, ça faisait monter la tension alors que tout était calme avant qu’ils arrivent. Ils les poussent, les invectivent, retirent de manière bourrine les poubelles qui servent à bloquer. »

Elle date précisément deux épisodes. Le 13 octobre, ces hommes auraient filmé les élèves avec leur téléphone. « Je suis allée les voir, ils refusaient de se présenter. » Le 15 octobre, alors que la police intervient devant le lycée, elle filme à son tour. L’un des agents lui dit alors : « Je vais vous emplâtrer un jour. » Elle affirme en avoir parlé au proviseur, sans retour.

La réponse est arrivée par un autre canal. Mardi 10 novembre au soir, des parents interrogent la direction en conseil d’administration. D’après cette mère, le proviseur leur a « bien confirmé qu’il s’agissait des EMAS ».

Ce soir-là, l’association des parents d’élèves de la cité scolaire Clémenceau a présenté une déclaration, à annexer au procès-verbal du conseil, que Le Poing a pu consulter. Le texte dénonce « des menaces d’agression physique par un membre des personnels a priori académiques envers une parent d’élève », ainsi qu’« une brutalité verbale et physique de ces mêmes équipes envers les élèves portant les revendications devant le lycée la semaine de la rentrée ». Les parents y écrivent que le caractère pacifique de la mobilisation a été constaté par eux-mêmes, par les agents de la TAM régulièrement présents devant l’établissement et par « les policiers eux-mêmes ». Ils déplorent une communication « rompue » avec l’administration, « en dehors de mesures répressives ».

Un « regard extérieur favorisant l’apaisement »

Les équipes mobiles de sécurité existent depuis 2009 dans chaque académie. Placées sous l’autorité du recteur, elles doivent notamment aider les établissements en cas de fortes tensions et assurer la protection des personnes et des biens, dans les murs et aux abords, selon la présentation qu’en fait le ministère. Une circulaire d’avril 2024 a élargi leur périmètre d’intervention et précise qu’elles viennent « en renfort des équipes éducatives ».

À Montpellier, l’académie présente la sienne dans une plaquette que nous avons consultée. On y lit que l’EMAS apporte « un regard extérieur favorisant l’apaisement », qu’elle réunit des personnels de l’Éducation nationale et des « professionnels de la sécurité », et qu’elle se place au service d’une école « bienveillante et protectrice ». Les lycéens au bras coincé dans un conteneur apprécieront.

Le document détaille aussi la chaîne de commandement. L’équipe intervient sous l’autorité du recteur, sur proposition de son conseiller sécurité, du directeur académique ou à la demande du chef d’établissement. Sur place, elle agit « sous la responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement » et « en étroite liaison » avec le correspondant police ou gendarmerie. Autrement dit, si des agents des EMAS étaient bien présents devant Jean Monnet et Clémenceau, ils n’y étaient pas de leur propre initiative.

Parmi les missions listées figure bien la sécurisation des établissements « et de leurs abords immédiats ». En revanche, la plaquette ne dit rien du démontage d’un blocus, du contact physique avec des élèves ou de la captation d’images. Elle mentionne tout de même une « cellule administrative et renseignement » et une collecte des signalements « par tous les moyens ». Rien, non plus, sur une obligation de décliner son identité ou de porter un signe distinctif.

La mère d’élève de Clémenceau résume ses interrogations : « Est-ce que ça fait partie de leurs missions d’essayer de débloquer des lycées ? Qui sont ces gens ? Combien sont-ils payés ? » Elle dit les avoir vus « faire des bises à la police ».

Pour le rectorat, la victime est le proviseur

Le communiqué publié par l’académie le 12 novembre raconte une tout autre journée. Il n’y est question ni de taser, ni d’élèves bousculés, ni des EMAS. La rectrice, Carole Drucker-Godard, y condamne les menaces de mort visant le proviseur de Jean Monnet sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une tentative d’intrusion dans l’établissement dans la nuit du 11 au 12. Elle annonce un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale et l’octroi de la protection fonctionnelle au chef d’établissement. Selon le rectorat, huit personnels de direction de l’académie ont subi des atteintes physiques, des insultes ou des menaces de mort depuis le début du mouvement.

Le même jeudi, deux incendies ont été allumés au lycée Jean Mermoz, rapporte Midi Libre dans son édition du 13 novembre, et le syndicat des personnels de direction appelle à un rassemblement ce vendredi 20 novembre devant Jean Monnet. Le quotidien signale aussi qu’une plainte a été déposée après les menaces visant le proviseur.

Le comité de grève, lui, accuse la direction d’avoir publié un texte « accusatoire et mensonger », réclame la démission du proviseur et lui reproche d’avoir fait venir les hommes présents jeudi matin.

Une chose est établie : la réponse disciplinaire, elle, n’a pas traîné. Selon nos informations, le proviseur de Jean Monnet a prononcé sept exclusions temporaires, qui courent jusqu’au 18 novembre.

Des agents sans visage

Restent les questions que le communiqué du rectorat laisse de côté. Des agents des EMAS étaient-ils devant Jean Monnet jeudi à l’aube, et à la demande de qui ? L’un d’eux portait-il un pistolet à impulsion électrique, ce qu’aucun texte que nous avons consulté ne prévoit pour ces équipes en métropole ? Si l’homme au taser n’appartenait pas au rectorat, qui était-il, et pourquoi le comité de grève affirme-t-il que la police, arrivée peu après, n’a contrôlé personne ? Contactée, la préfecture de l’Hérault n’a pas répondu à nos questions.

Sollicitée par Le Poing, l’académie de Montpellier a répondu par écrit. Elle « dément formellement toute accusation présentant ces équipes comme une “milice” ou leur attribuant l’usage de pistolets à impulsion électrique à l’encontre d’élèves ». Les EMAS, écrit-elle, sont composées de « personnels civils, intervenant en tenue civile, ne disposant d’aucune arme et d’aucun signe distinctif ». Elles n’ont « aucune mission de maintien de l’ordre public » et « aucune prérogative de police ». Les lycéens que nous avons interrogés ne disent d’ailleurs pas qu’un taser a été utilisé contre eux : ils racontent en avoir entendu le bruit et avoir vu un homme en tenir un.

Le rectorat livre au passage quelques précisions sur ce service. Dans l’Hérault, sept agents assurent ces missions. « Certains sont d’anciens policiers ou gendarmes », confirme-t-il, aux côtés d’anciens assistants d’éducation, conseillers principaux d’éducation ou assistants de prévention. Rattachés au Service de défense et de sécurité académique, ils interviennent à la demande du chef d’établissement ou à l’initiative des autorités académiques. Quant à la « cellule administrative et de renseignement », elle est chargée, selon l’académie, de suivre les incidents signalés par les établissements, de gérer l’agenda des agents et d’organiser les exercices de gestion de crise.

Sur les faits eux-mêmes, l’académie affirme ne disposer, « à ce stade, d’aucun élément permettant d’attester que les faits révélés puissent être attribués aux EMAS ». Elle ajoute qu’en cas de « manquement avéré », des mesures administratives seraient prises et un signalement transmis au procureur de la République, et « réaffirme sa confiance et son soutien à ces personnels ».

Le rectorat confirme cependant que des EMAS se trouvaient devant le lycée Clemenceau le 10 novembre au matin et devant Jean-Monnet le 12 novembre,. Elle ne revient pas non plus sur la menace rapportée par la mère d’élève, ni sur les images que des agents auraient prises avec leur téléphone. L

Reste un point sur lequel l’académie et les lycéens s’accordent : ces agents travaillent en civil, sans rien qui permette de les reconnaître. Le rectorat assure que ses agents n’ont aucune prérogative de police. Il ne dit pas ce qu’ils ont le droit de faire à un poignet coincé entre deux conteneurs.

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