Depuis septembre, le Département de l’Hérault demande à des centaines de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) de prouver, pièces à l’appui, l’usage de leur aide humaine sur deux ans. Bulletins de salaire, contrats, pièces d’identité des salarié·es : les personnes concernées dénoncent une procédure opaque et anxiogène. Sollicités, ni le Département ni la Maison départementale de l’autonomie (MDA) n’ont répondu à nos questions

Le courrier est daté du 8 septembre 2026. En en-tête, une nouvelle entité : la « Mission contrôle d’effectivité » de la MDA de l’Hérault. Signé par son directeur, Emmanuel Rouault, il informe Marie-Pierre Blanchet que l’usage de sa PCH sera contrôlé du 1er septembre 2024 au 31 août 2026. Elle a un mois pour transmettre les justificatifs. Au verso, la liste des pièces. Le courrier précise qu’un contrôle de ses déclarations auprès de l’Urssaf sera mené en parallèle.

Marie-Pierre Blanchet, 52 ans, autrice, vit chez elle à Montpellier depuis plus de 25 ans. La commission compétente lui a attribué 24 h 20 d’aide humaine par jour. Elle emploie directement 5 à 7 assistant·es de vie, qui l’aident à se lever, se laver, s’habiller, manger. « Aujourd’hui, j’ai une équipe d’aides de vie stabilisée, ma vie est pas mal », résume-t-elle.

Créée par la loi handicap de 2005, la PCH finance avant tout cette aide humaine. Une commission de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), intégrée dans l’Hérault à la MDA, fixe le nombre d’heures ; le Département verse chaque mois la somme correspondante. Le bénéficiaire s’en sert pour salarier ses aidant·es, payer un service ou dédommager un proche. Il doit conserver ses justificatifs deux ans, le temps que le Département puisse contrôler.

800 documents en une semaine

Réunir les pièces lui prend une semaine, avec l’aide de ses assistant·es. Résultat : plus de 350 fichiers PDF, soit « environ 800 documents », envoyés par WeTransfer. Elle choisit de ne pas transmettre les contrats de travail ni les pièces d’identité de ses salarié·es, qu’elle considère comme des données personnelles. Elle dit avoir ensuite reçu deux relances.

Dans un communiqué diffusé le 4 novembre, elle parle de « maltraitance administrative ». Selon elle, environ 600 personnes seraient concernées par cette campagne dans le département. Un chiffre que le Département n’a pas confirmé.

Des périodes qui se chevauchent

Ce n’est pas son premier contrôle. En décembre 2022, un courrier du service des aides humaines lui demandait de justifier la période d’octobre 2021 à septembre 2022, sous 15 jours. En juin 2025, un autre portait sur la période du 1er septembre 2023 au 31 mai 2025, avec trois semaines de délai.

Le contrôle de 2026 démarre au 1er septembre 2024. Les neuf mois de septembre 2024 à mai 2025 sont donc concernés par les deux procédures. « J’ai l’impression qu’ils choisissent des périodes au hasard, on n’a aucune info sur les modalités de contrôle », déplore-t-elle. Son organisation, explique-t-elle, fonctionne en année civile. Les périodes retenues par le Département ne correspondent pas à ce découpage.

« Ça occasionne beaucoup de stress »

Dans deux mails adressés au directeur de la MDA, les 7 et 16 octobre, Marie-Pierre Blanchet dit ne pas être opposée au principe. Elle questionne en revanche la méthode : la longueur de la liste, l’accès aux données des salarié·es, la composition de la mission. Elle y relate aussi une erreur qu’elle a elle-même commise dans une déclaration d’heures, signalée au service. Selon elle, l’agente lui a confirmé l’erreur, mais avec un calcul différent du sien, sans pouvoir lui communiquer la formule utilisée. À ce jour, elle dit n’avoir reçu aucune réponse à ses courriels.

Membre d’un collectif de personnes handicapées créé l’an dernier à Montpellier, elle décrit un climat d’inquiétude. « Pour l’instant, nous n’avons pas prévu d’action car beaucoup de gens angoissent dans l’attente des résultats de ces contrôles, on a peur. »

L’enjeu dépasse sa seule situation. Si le Département estime avoir trop versé, il peut réclamer un « indu », récupéré sur les versements suivants. Or la PCH sert à payer des salaires. « C’est aussi l’avenir de l’emploi de nos aidants qui est en jeu, ça fait peur. »

« Comme s’ils voulaient nous pousser à la faute »

Virginie, elle, pensait être à l’abri. Tétraplégique, cette trentenaire montpelliéraine a obtenu la PCH fin 2025, après près d’un an d’attente, comme elle le racontait au Poing l’an dernier. Elle emploie deux aides de vie ; le week-end, son époux et sa mère prennent le relais, avec le statut d’aidant familial. Depuis janvier 2026, elle a choisi d’être remboursée « aux frais réels » : chaque mois, elle envoie à la MDPH les bulletins de salaire de ses aides de vie et les attestations sur l’honneur de ses proches, puis elle est remboursée des sommes avancées. Or son contrôle porte précisément sur la période qui commence en janvier 2026.

« Je fournis déjà tous les justificatifs tous les mois, et là, on me les redemande », souffle-t-elle. Elle a dû renvoyer quelque 150 feuilles, en recommandé. « J’espère qu’ils ne vont pas perdre un de mes documents, parce que ça m’est déjà arrivé. » Fin 2024, son dossier de demande de PCH en urgence, déposé en main propre, avait été égaré.

Elle dit avoir reçu deux appels de la MDPH au sujet du contrôle, et affirme que des personnes ont été recrutées spécialement. « Ça nous met une pression phénoménale, c’est comme s’ils voulaient nous pousser à la faute pour réduire nos heures. » Une crainte nourrie, selon elle, par ce que les bénéficiaires observent depuis plusieurs années : « À chaque fois qu’on veut rouvrir un dossier, nos nombres d’heures d’aide humaine diminuent. »

En attendant le verdict, ce sont « pas mal de nuits blanches et d’angoisse ». « Tant que je n’aurai pas reçu un message me disant que tout est OK, je vais continuer d’angoisser. » Au sein du collectif, une réponse commune est à l’étude. Mais la campagne a pris tout le monde de court : « Ça nous a pris au dépourvu, voire paralysés, c’est le cas de le dire… »

Un contexte tendu

Ces contrôles interviennent un an après la première manifestation du collectif, le 27 novembre 2025 devant la MDPH de Montpellier. Plusieurs personnes y dénonçaient déjà, auprès du Poing, des heures d’aide revues à la baisse et des délais de traitement très longs. En avril 2024 déjà, des personnes concernées tenaient une conférence de presse devant la MDPH pour dénoncer les lenteurs administratives.

Le contexte est aussi budgétaire. En juin 2025, le président du Département, Kléber Mesquida, invoquait une « crise financière sans précédent » pour mettre fin à des actions de prévention spécialisée dans plusieurs communes.

Au niveau national, la Cour des comptes a consacré un rapport à la PCH en décembre 2025. Elle y relevait, selon une question écrite d’un député, des pratiques de contrôle de l’effectivité hétérogènes d’un département à l’autre.

Silence radio

Nous avons adressé une série de questions au Département de l’Hérault et à la MDA : critères de sélection des bénéficiaires contrôlés, choix des périodes, base juridique de la demande des pièces d’identité des salarié·es, moyens de la mission, bilan des campagnes précédentes. À l’heure où nous publions, aucune réponse ne nous est parvenue. Les bénéficiaires, eux, connaissent déjà la sensation. Nous publierons la position de la collectivité si elle nous parvient.

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