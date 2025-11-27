Montpellier : une manifestation du “4ème âge” pour préserver une résidence autonomie

Les habitants de la résidence autonome publique Terre et Sens ont organisé une manifestation devant la Maison de l’Autonomie de Montpellier ce jeudi 27 novembre. Selon le Département, gestionnaire du lieu, l’établissement public de 55 logements n’est pas assez occupé pour être rentable, ce qui inquiète les seniors qui y vivent. Ils craignent de potentielles “expulsions”

Le Département de l’Hérault ne s’attendait sans doute pas à voir débarquer des manifestants pour sa “journée porte ouverte” de la Maison de l’Autonomie, ce jeudi 27 novembre. Des habitants de la résidence autonomie Terre et Sens, établissement public qui accueille des seniors non dépendants, ont posé des chaises devant le siège de la collectivité, qui gère leur structure.

Depuis quelques semaines, les résidents de cet équipement ouvert en juin 2023 dans le quartier de la Croix d’Argent sont inquiets : “Au cours d’un Conseil de vie sociale, on a appris que les nouveaux résidents signeraient un contrat à durée déterminée jusqu’en décembre 2026, et qu’ensuite on nous accompagnerait. Cela nous laisse sous-entendre une relocalisation des résidents”, explique Nicole, l’une d’elles. “On pensait avoir trouvé un endroit pour finir nos jours, mais nous voilà à imaginer un nouveau déménagement alors qu’on a vendu nos biens pour s’installer ici”, ajoute une autre.

Une inquiétude partagée par les locataires, qui affirment tous “avoir trouvé une famille” en venant vivre dans ce bâtiment neuf avec piscine et jardin, situé juste en face d’un Ehpad. Après plusieurs courriers adressés au Département restés sans réponses, ils ont créé le collectif “Résistance Terre et Sens” pour se faire entendre.

“Pas d’équilibre financier”

“La résidence affiche un taux d’occupation insuffisant, seulement 35 logements sur 55 sont occupés”, affirme Corinne Gournay-Garcia, élue chargée de la commission solidarité autonomie au Département de l’Hérault. Et ce, malgré l’habilitation du lieu à l’aide sociale pour les petits revenus. Une situation qui ne garantit pas d’équilibre financier pour la structure selon la conseillère départementale, qui souligne que l’établissement, public, ne peut pas faire de publicité pour trouver des occupants. Pour l’heure, elle ne parle pas de relogement potentiel des habitants, mais plutôt d’une réflexion sur le fait de loger dans la résidence d’autres populations cibles des politiques du Département pour combler les logements vides.

Devant le siège de la collectivité, une autre manifestation se déroule en même temps que celle du collectif Résistance Terre et Sens : celle de personnes en situation de handicap venues dénoncer une baisse de moyens de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (voir notre article ici). Les deux groupes échangent des tracts et commencent à discuter . “Ils pourraient venir vivre là où l’on vit”, suggère une retraitée.

