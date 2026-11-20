Le conseil de la faculté des sciences de l’Université de Montpellier a rejeté ce mercredi 18 novembre la convention qui associait TotalEnergies au master Énergie : 19 voix contre, 15 pour, un vote nul. La convention avait été signée en juin à la faveur d’une voix prépondérante. Cinq mois plus tard, elle n’a pas résisté à une rentrée de mobilisation dans les conseils, les amphis et les bâtiments occupés

Vendredi 20 novembre, fin d’après-midi. La manifestation vient de se disperser. Elle a réuni environ 500 personnes, selon Le Poing. Dans un bar à deux pas de la fac des sciences, une poignée d’enseignants et d’étudiants trinquent. Ils ont une victoire à fêter, et ils savent qu’elle est rare. Deux jours plus tôt, le conseil de la faculté a voté contre la nouvelle version de la convention de partenariat pédagogique entre l’Université de Montpellier (UM) et TotalEnergies.

Une signature au forceps

L’affaire remonte au mois de juin. Le 11, l’UM et le groupe pétrolier officialisent un partenariat autour du master mention Énergie. La veille, le conseil de la faculté des sciences s’était coupé en deux : 14 voix pour, 14 contre, 2 blancs et 5 abstentions. Le président de séance avait fait pencher la balance avec sa voix prépondérante. Les élus de la liste « Ensemble pour une université de service public », soutenus par la FSU, Solidaires et la CGT, dénonçaient alors une « politique du fait accompli » : la signature avait été annoncée par communiqué une semaine avant que le conseil ne se prononce.

Reporterre, qui s’était procuré le document, en détaillait le contenu. TotalEnergies y prêtait gratuitement des intervenants issus de son programme de « professeurs associés ». Les enseignants opposés au texte craignaient que le pétrolier obtienne ainsi « un contrôle de fait du contenu d’enseignement » sur la transition énergétique. Ils contestaient aussi le préambule, qui reprenait selon eux la communication de l’entreprise, et une clause interdisant à l’université d’utiliser la marque et le logo du groupe d’une manière qui pourrait lui nuire. Interrogé par Le Poing, le doyen Jean-Michel Marin assurait de son côté que l’équipe pédagogique du master gardait la main sur les contenus et que la convention ne donnait à TotalEnergies aucun pouvoir de décision.

Une version « nettoyée », toujours refusée

À la rentrée, la faculté a remis l’ouvrage sur le métier. Le 10 novembre, Le Poing annonçait que le conseil réexaminerait le 18 novembre une convention « nettoyée ». Thierry, enseignant-chercheur en physique syndiqué à la FSU, expliquait que dans la première version, on « n’avait plus le droit de critiquer Total ». Le ménage ne l’avait pas convaincu : « Elle a beau être nettoyée, on n’en veut toujours pas. » Le 18 novembre, la majorité du conseil s’est rangée à son avis.

« L’occupation a permis d’instaurer un rapport de force »

Yann Leredde, enseignant-chercheur syndiqué à la FSU, refuse d’attribuer la victoire au seul vote. « Ce qui a permis de gagner, c’est qu’on a multiplié les moyens d’action sur plusieurs fronts : la démocratie en conseil de la fac des sciences, le comité de mobilisation étudiant contre TotalEnergies, qui s’est mobilisé dès la rentrée, et l’afflux de force amené par le mouvement lycéen et l’occupation de la faculté. Sans ça, rien n’aurait été possible. L’occupation a permis d’instaurer un rapport de force avec la présidence de l’université, le doyen a dû lâcher du lest. »

Lancé début octobre par les lycéens, le mouvement contre les suppressions de postes dans l’Éducation nationale a vite gagné les facs. À la fac des sciences, le bâtiment 36 est resté occupé plusieurs semaines. La fin du partenariat avec TotalEnergies figurait parmi les revendications des occupants. La police l’a évacué le 30 octobre au matin ; une quinzaine d’étudiants se trouvaient à l’intérieur et plusieurs personnes auraient été interpellées.

« C’est une victoire locale pour notre fac, mais on n’a rien gagné au niveau national, tempère Yann Leredde. Nous restons en lutte contre les frais d’inscription différenciés pour les étudiants étrangers, et nous dénonçons toujours les interventions policières et interpellations ayant eu lieu sur le campus. »

Sur les frais différenciés, imposés aux étudiants extracommunautaires, la présidence n’a pas bougé. En septembre, lors d’une assemblée générale à la fac des sciences, un participant affirmait que plus d’une centaine d’étudiants n’avaient pas pu s’inscrire faute de pouvoir payer. Côté maintien de l’ordre, la liste s’allonge. Le 9 novembre, la police a débloqué l’université Paul-Valéry. Le lendemain, à la fin de la manifestation de l’éducation, plusieurs centaines de jeunes ont été gazés puis nassés boulevard Louis-Blanc. Plusieurs personnes auraient été interpellées, dont un street medic.

Reste à savoir quelle suite la présidence de l’UM donnera au vote du conseil de faculté. Les verres ne sont pas encore vides que la mobilisation repart déjà : le soir même, une assemblée générale a voté une nouvelle occupation du bâtiment 36.

Occupation de la faculté des sciences à Montpellier le 20 novembre 2026 (DR)

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