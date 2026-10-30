Montpellier : l’occupation de la fac de sciences évacuée par la police

Ce vendredi 30 octobre, la police est intervenue sur le campus de la fac de sciences pour déloger l’occupation du bâtiment 36. Quatre personnes auraient été interpellées. Un rassemblement de soutien est en cours devant le commissariat central

9 h 50, ce vendredi 30 septembre, la police est intervenue à la fac de sciences pour déloger une quinzaine d’étudiants qui occupaient le bâtiment 36. Quatre personnes auraient été interpellées. Un rassemblement de soutien a été appelé dans la foulée au commissariat central de Montpellier.



Un témoin présent sur place raconte : “Les grandes fresques peintes sur les murs extérieurs du bâtiment 36, qui sont des œuvres d’art, ont été effacées au Karcher alors que la police n’avait pas fini d’évacuer les étudiants, tout un symbole…”



Les personnes mobilisées appellent à une nouvelle assemblée générale le lundi 2 novembre à 13 h 30 sur la pelouse du campus Triolet en vue de la journée de grève du 5 novembre. Elles demandent toujours l’annulation des frais d’inscription différenciés pour les étudiants étrangers et la conservations des APL pour tout le monde, l’arrêt du partenariat de l’Université de Montpellier avec TotalEnergie et des universités Israéliennes “impliquées directement dans le génocide palestinien”, la suppression de ParcourSup et de Monmaster et l’augmentation des moyens dans l’enseignement supérieur et la recherches ainsi que pour le CROUS.

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