Dans le quartier des Hauts-de-Massane, à Montpellier, les familles de l’école maternelle Pablo Picasso ont appris par courrier que l’école fermerait à la rentrée 2027. La Ville parle d’une baisse démographique et prévoit de voter la nouvelle sectorisation en décembre. Une pétition demande le maintien de l’école, et plusieurs questions des parents restent sans réponse

C’est par une lettre transmise aux parents d’élèves de l’école maternelle Picasso, dans le quartier des Hauts-de-Massane, qu’ils ont appris la nouvelle. La missive évoque « la fermeture de l’école Picasso qui prendra effet à compter de la rentrée scolaire 2027 » et invite les familles à une réunion d’information le lundi 30 novembre à 17h, dans l’établissement. On doit leur y présenter « les modalités envisagées pour l’accueil des élèves dans les écoles concernées ».

Le conseil municipal n’a pourtant encore rien voté. Contactée par Le Poing, la Ville indique qu’« une délibération avec la nouvelle sectorisation scolaire est prévue au conseil municipal de décembre 2026 ».

Une pétition lancée au lendemain du conseil d’école

Selon la mairie, le projet a été présenté au conseil d’école de Picasso le 15 octobre, en présence de l’élu Sébastien Cote, puis le 5 novembre aux directeurs des écoles alentours. Dès le 16 octobre, la mère d’un enfant du quartier, mettait en ligne sur Change.org la pétition « Maintenir notre école maternelle Pablo Picasso dans les Hauts de Massane ». Elle a déjà récolté 346 signatures à l’heure où nous écrivons ces lignes.

La pétition avance trois arguments. Une petite école au calme conviendrait mieux aux enfants neuroatypiques (autisme, TDAH), dont beaucoup n’ont pas encore de diagnostic quand ils entrent en maternelle. Elle permet aussi des dérogations pour des familles qui cherchent un cadre adapté. Enfin, beaucoup de parents n’ont pas de voiture : sans école à proximité, ils n’ont pas de solution réaliste.

36 élèves et « une vingtaine » l’an prochain

La Ville justifie la fermeture par les effectifs. Elle décrit une « petite école, isolée jusqu’à présent des autres écoles maternelles et élémentaires du quartier », qui accueille cette année 36 élèves dans trois classes et n’en compterait « qu’une vingtaine » à la rentrée prochaine, « car la baisse démographique est générale sur Montpellier ».

Toujours selon la mairie, les enfants de l’école Picasso seraient répartis dans quatre établissements qualifiées de « toutes proches » : Jacques-Prévert, Indira-Gandhi, Nicolas-Copernic et Averroès. D’après la Ville, ils « peuvent tout à fait absorber ces effectifs supplémentaires ». La mairie promet également que chaque enfant sera « accompagné individuellement » pour connaître sa nouvelle école.

Des inscriptions détournées ? Pas de réponse

Plusieurs parents du quartier affirment que, depuis deux ou trois ans, les nouvelles inscriptions en petite section auraient été bloquées ou envoyées vers d’autres écoles, sans changement public de la sectorisation. Si c’est exact, la baisse d’effectifs mise en avant aujourd’hui aurait été en partie organisée. Nous avons demandé à la Ville le nombre de demandes d’inscription et de dérogations depuis 2022. Elle ne nous l’a pas communiqué, et sa réponse ne parle pas de ces accusations.

Elle ne dit rien non plus des travaux d’accessibilité réalisés vers 2023 (dont, selon les familles, un ascenseur), ni du devenir du terrain. Certains parents pensent qu’un programme de logements est prévu à cet endroit. Aucun document consulté à ce stade ne le confirme, et la Ville n’a pas répondu sur ce point.

La réunion d’information prévue à l’école le 30 novembre prochain répondra peut-être à ces questions. Les familles attendent surtout que la Ville explique pourquoi la fermeture leur a été annoncée comme décidée, alors que le conseil municipal ne doit voter qu’en décembre.

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