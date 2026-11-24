Interpellé le soir de la manifestation du 17 octobre pour avoir lancé une bouteille vers les forces de l’ordre, L., 27 ans, a comparu ce lundi 23 novembre devant le tribunal de Montpellier, après plus d’un mois de détention provisoire. Le tribunal a retenu la nullité soulevée par la défense sur la prolongation de sa garde à vue. Il l’a pourtant déclaré coupable et l’a condamné à cinq mois de prison aménageables, dont deux mois de sursis révoqué

A la barre du tribunal de Montpellier, ce lundi 23 novembre, L., 27 ans, se tient droit, les mains dans le dos. Il n’en est pas à sa première audience : le 19 octobre, il avait déjà été présenté en comparution immédiate et demandé un délai pour préparer sa défense, et avait été placé en détention provisoire car son casier portait déjà mention d’une condamnation. Il est poursuivi pour outrage, rébellion et violences sur un militaire de la gendarmerie lors de la manifestation du 17 octobre à Montpellier.

Des nullités jointes au fond

« Il a été jugé avec la rapidité, l’urgence et le désordre que nous avons tous connus le 17 octobre », attaque son avocat, qui ouvre l’audience en tentant de soulever des incohérences dans la procédure. Son client est interpellé à 21h40, mais le magistrat n’est avisé qu’une heure et demie plus tard. L’officier de police judiciaire décide de différer la notification de ses droits, à 22h43, parce que le prévenu est positif à l’alcool. Selon l’avocat, il aurait fallu vérifier toutes les heures s’il était en état de les recevoir, ce qui n’a été fait que le lendemain matin. Il relève une autre anomalie : le renouvellement de la garde à vue aurait été notifié à 18h15, alors que le procureur ne l’a demandé qu’à 18h45.« L’OPJ a donc notifié la prolongation d’une mesure qui n’existait pas encore. »

La procureure reconnaît les difficultés pratiques de la police pour multiplier les tests d’alcoolémie en pleine nuit, mais elle estime que les droits différés étaient justifiés. Quant à la prolongation, elle ne voit « aucun grief » pour le prévenu. Elle demande de joindre l’incident au fond, et le tribunal suit.

« J’ai pris une bouteille. C’est débile »

La soirée du 17 octobre se rejoue minute par minute à la lecture du procès-verbal d’ambiance par le juge : 20h58 : le pillage au Foot Locker conduit à des interpellations. 21h13 : des tirs de mortiers sur la place de la Comédie. 21h25 : une banque près du Polygone échappe de peu à la casse. Un quart d’heure plus tard, à 21h40, c’est au tour de L. d’être interpellé, pour jets de projectiles et rébellion. Le juge se tourne alors vers lui : « Vous ne vous êtes pas laissé faire pendant votre interpellation. » D’après la procédure, il aurait tenté des coups de tête et de genou et insulté les gendarmes. Il aurait même réclamé qu’on le détache pour en découdre avec eux.

Le prévenu ne conteste presque rien.« Je venais voir ma copine, pas vraiment manifester. Je reconnais l’outrage et la rébellion. » Il raconte être allé boire un verre place Candolle. Au retour, sur l’Esplanade, il concède avoir, « sous l’effet de masse » , pris une bouteille et l’avoir jetée sur les forces de l’ordre.« Elle n’a pas touché. C’était débile », souffle-t-il à la barre. Il admet s’être débattu et avoir donné un coup de genou. « J’ai été surpris qu’on me plaque par-derrière au sol, j’ai eu peur. »

Son avocat a versé au dossier une vidéo sur laquelle on voit, selon lui, son client frappé par un policier alors qu’il est au sol et attaché. « Ça peut ajouter du contexte au délit d’outrage. »

Dix-sept heures de maintien de l’ordre

L’avocate du gendarme mobile, partie civile, revient quant à elle sur le bilan du 17 octobre : 70 interpellations, dix boutiques pillées, « un nombre incalculable de tags ». Elle décrit son client comme « à bout de souffle », mobilisé depuis des semaines. Ce jour-là, il a pris son service à 8h30 et l’a terminé vers une heure du matin. D’après elle, il n’avait « jamais été autant sollicité » de sa carrière. Dans son audition, le gendarme rapporte que le prévenu tentait de lui donner des coups de pied et de tête. L’avocate réclame 2 000 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros de frais d’avocat.

De son côté, la procureure insiste sur le casier du prévenu : . « On n’est pas dans le profil du primo-délinquant que l’on observe dans ces manifestations depuis quelques semaines. » Elle requiert trois mois de prison sans mandat de dépôt, aménageables, la révocation de trois mois du sursis, six mois d’interdiction de manifester et une peine d’inéligibilité.

Socrate à la barre

L’avocat de L., quant à lui, commence sa plaidoirie par un sophisme : « Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. C’est pareil ici : il était présent le 17 octobre, donc il est un manifestant, donc il est un manifestant qui a commis des violences. » La réquisition d’inéligibilité ne l’étonne pas : « Je m’y attendais. Ça a été annoncé dans la presse, ce sont des consignes de notre garde des Sceaux. »

Il refuse que son client soit jugé « comme le manifestant qu’il n’est pas ». Il souligne aussi que L. n’a pas su expliquer son geste, et il y voit la preuve que son client sait qu’il n’y avait aucune bonne raison de jeter une bouteille sur la police. Il demande un sursis probatoire, et conclut sa plaidoirie par une demande simple : « Faites-le retrouver ses parents ce soir. »

Le tribunal fait droit à l’exception de nullité sur la prolongation de la garde à vue. La procureure n’y voyait « aucun grief » pour le prévenu, mais le tribunal ne l’a pas suivie. Sur le fond, L. est reconnu coupable. Il est condamné à trois mois de prison, et deux mois de son précédent sursis sont révoqués, soit cinq mois au total, aménageables. Le gendarme obtient 300 euros de dommages et intérêts, loin des 2 000 réclamés, et 800 euros au titre des frais de procédure.

L. est ressorti libre du tribunal. Son avocat a obtenu ce qu’il demandait.

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