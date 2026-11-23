Quelques heures après l’interpellation d’étudiants mobilisés sur le campus de la route de Mende, l’assemblée générale des personnels et l’assemblée générale étudiante de l’université Paul-Valéry ont demandé, ce lundi 23 novembre, la démission de la présidente Anne Fraïsse. Une pétition a déjà recueilli plus d’un millier de signatures

Selon le récit des personnels mobilisés, la journée de ce lundi 23 novembre a commencé vers 7 h 15. Les CRS et la BAC sont entrés sur le campus de la route de Mende de l’Université Paul-Valéry, puis ont interpellé et menotté des étudiants mobilisés qui tentaient de bloquer à nouveau l’université. Les étudiants ont été alignés sur le trottoir d’en face, puis emmenés dans des fourgons. Le Poing a compté 13 interpellations, le communiqué des personnels parle d’« une quinzaine ». Anne Fraïsse, présidente de l’université, assumait ce matin, auprès de Le Poing, avoir appelé la police « en amont » : « Cela fait six semaines que l’université est bloquée, et les étudiants mobilisés ne veulent plus négocier. »

Les personnels refusent de faire cours « sous la menace policière »

Réunie ce lundi, l’assemblée générale des personnels a fait savoir son refus de faire cours tant que l’université reste ouverte par la force, c’est-à-dire avec la police et une société de sécurité privée. Dans un communiqué titré « Les menottes et la honte », elle condamne « fermement » l’intervention, les interpellations, l’ouverture du portail Vasarely « sous dispositif policier » et « la présence policière continue aux abords de l’université ». Elle parle d’une « bascule autoritaire » qui « créé un nouveau précédent dangereux » dans la gestion des mobilisations à l’université.

Les personnels appellent à la grève. Des préavis généraux, déposés par les syndicats, permettent aux agents de cesser le travail sans délai. Ils exigent en priorité « la libération immédiate et inconditionnelle » des étudiants interpellés et la fin des interventions policières sur les campus. À ces demandes s’ajoutent celles du mouvement : des recrutements, le paiement des contrats précaires sur la base du service prévu, la hausse des salaires, la suppression des frais d’inscription différenciés pour les étudiants étrangers, de Parcoursup et de MonMaster, et la fin des accords d’échange avec les universités israéliennes. Par ailleurs, ce midi, une délégation CGT-FSU-SUD a déposé une inscription au registre Danger Grave et Imminent. Elle met en avant la présence policière et les interpellations subies par les étudiantes et étudiants sur un site universitaire, ainsi que leurs conséquences : les traumatismes engendrés par la situation, le choc des interpellations et les incertitudes pesant sur les conditions de travail.



Mais surtout, l’assemblée demande la démission d’Anne Fraïsse et de toute son équipe. Elle appelle les élus qui siègent dans les conseils de l’université à boycotter les prochaines séances tant que l’équipe présidentielle sera en place. Elle invite aussi les enseignants à se réunir par équipe pédagogique ou par département pour décider entre eux de la fin du semestre, en mettant en discussion le « 10 améliorable ». La formule du communiqué est claire : « Nous sommes l’université, c’est à nous de décider. »

Une démission dans l’équipe présidentielle

Le coup le plus dur est venu de l’équipe de la présidente. Pendant l’assemblée générale des personnels, la vice-présidente du conseil scientifique a annoncé sa démission pour dénoncer l’intervention policière du matin. L’assemblée générale étudiante a elle aussi voté pour demander le départ de la présidente : une pétition mise en ligne ce lundi réclame la démission d’Anne Fraïsse. En fin de journée, elle comptait plus de 1 000 signatures. Ses auteurs accusent la présidence d’avoir envoyé « la BAC et les CRS contre ses propres étudiantes et étudiants » à plusieurs reprises depuis le début de la mobilisation. Ils contestent l’argument du refus de négocier, qu’ils qualifient de « mensonge », et affirment que les syndicats sont restés « continuellement ouverts au débat ». La pétition revient aussi sur la fermeture administrative jusqu’au 23 novembre, pendant laquelle la bibliothèque universitaire est restée fermée. Elle reproche enfin à la présidence d’avoir nié des interventions policières qui, selon ses auteurs, ont eu lieu « à 4 reprises ».

Depuis le début du mouvement, Le Poing a documenté au moins trois interventions des forces de l’ordre sur le campus : le 13 octobre à l’aube, le 22 octobre au soir après l’occupation du bâtiment C, et ce lundi matin.

Soutenez le média indépendant de Montpellier Nous avons besoin de 100 nouveaux dons mensuels de 5 € pour passer l'hiver JE FAIS UN DON