Après Nice, le festival de cinéma palestinien arrive à Montpellier du 27 novembre au 4 décembre pour sa 3e édition. Il propose cinq films dans trois salles, chacun suivi d’un débat avec son équipe

Le festival Palestinema a lancé sa troisième édition le 16 novembre à Nice. Il s’installe à Montpellier vendredi, avec cinq fictions et documentaires projetés à l’Utopia, au Nestor Burma et à l’auditorium du musée Fabre. Après chaque séance, le public échange en visioconférence avec l’équipe du film. Selon les organisateurs, l’intégralité des bénéfices est reversée à Gaza.

L’ouverture a lieu vendredi 27 novembre à 20h à l’Utopia avec Chronicles From the Siege, d’Abdallah Al-Khatib. Cette fiction s’inspire du siège du camp de Yarmouk, en Syrie, que le réalisateur a vécu. Elle sera suivie d’un échange avec le directeur de la photographie, Talal Khoury.

Dimanche 29 novembre à 18h15, l’auditorium du musée Fabre diffuse Coexistence My Ass!, d’Amber Fares. Le documentaire suit Noam Shuster Eliassi, passée de l’ONU au stand-up. La réalisatrice et l’humoriste participeront toutes les deux au débat. Le même lieu programme lundi 30 novembre à 18h15 The Idol (2015), de Hany Abu-Assad, inspiré de l’histoire du chanteur gazaoui Mohammed Assaf. Les acteurs Qais et Heba Attaallah répondront aux questions.

Jeudi 3 décembre à 19h30, le Nestor Burma projette Alice au pays des colons, de Yanis Mhamdi. Le documentaire suit deux Palestiniennes de Cisjordanie confrontées à la colonisation. L’échange se fera avec le réalisateur et Alaa, l’une des deux protagonistes. La clôture a lieu vendredi 4 décembre à 20h à l’Utopia avec Junction 48, d’Udi Aloni, l’histoire d’un jeune rappeur de Lyd. Le réalisateur sera présent pour le débat.

Réservations sur palestinema.com.

Soutenez le média indépendant de Montpellier Nous avons besoin de 100 nouveaux dons mensuels de 5 € pour passer l'hiver JE FAIS UN DON