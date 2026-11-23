Ce lundi 23 novembre, l’université Paul-Valéry de Montpellier rouvrait après près d’une semaine de fermeture administrative. Des étudiants mobilisés ont tenté de bloquer à nouveau le campus, mais la police les attendait sur place. Treize personnes ont été interpellées. Contactée par Le Poing, la présidente Anne Fraïsse confirme qu’elle avait appelé les forces de l’ordre en amont

Ce matin, la police n’a pas eu besoin d’être appelée en urgence : elle était là avant les bloqueurs. Ce lundi 23 novembre, des étudiants mobilisés ont tenté de bloquer à nouveau l’université Paul-Valéry, qui rouvrait ses portes à 8 heures après une fermeture administrative décidée par la présidence. Les forces de l’ordre ont interpellé 13 personnes.

Anne Fraïsse ne s’en cache pas. « La police était déjà présente sur place, c’était prévu qu’elle vienne rouvrir la fac, je les ai appelés en amont », explique la présidente de l’université au Poing. « Cela fait six semaines que l’université est bloquée, et les étudiants mobilisés ne veulent plus négocier. »

Troisième intervention policière en six semaines

Ce n’est pas la première fois que la présidente fait appel aux forces de l’ordre. Paul-Valéry est bloquée depuis le 1er octobre, dans le sillage du mouvement lycéen. Les personnes mobilisées réclament la fin des frais d’inscription différenciés pour les étudiants étrangers et des moyens pour l’université et le Crous. Le 13 octobre, huit camions de CRS arrivaient au petit matin pour déloger une première occupation nocturne. Le 22 octobre au soir, les CRS évacuaient le bâtiment C, occupé depuis deux nuits. Anne Fraïsse avait alors expliqué avoir prévenu les occupants que « la ligne rouge était franchie ».

Le 17 novembre, la présidente a fermé administrativement tous les campus de Montpellier et de Béziers jusqu’à ce lundi. Elle a invoqué l’échec d’une dernière négociation : elle proposait de mettre l’amphi 1 à disposition du mouvement en échange d’une reprise des cours, et l’assemblée générale étudiante a refusé. Le 20 novembre, un communiqué de la présidence annonçait la réouverture tout en prévenant qu’« un nouveau blocage, ou une nouvelle occupation, de l’université aura pour effet le maintien en distanciel des cours et des examens ».

La franchise universitaire, une protection qui dépend du président

La règle veut que la police n’entre pas dans une université. Le principe remonte au Moyen Âge : les universités relevaient alors de l’Église et la justice du roi n’y avait pas accès. Des médiévistes rappelaient en 2018 que la franchise universitaire en est l’héritière directe. Dans les années 1960, cet usage était encore assez solide pour que l’évacuation de la Sorbonne par la police, le 3 mai 1968, à la demande du recteur, mette le feu aux poudres.

Ce principe n’interdit pas pour autant à la police d’entrer. Il dit qui a le droit de l’inviter. L’article L712-2 du code de l’éducation fait du président de l’université le seul responsable du maintien de l’ordre dans son établissement, et il « peut faire appel à la force publique ». Hors flagrant délit ou réquisition de la justice, les forces de l’ordre n’entrent sur un campus que si le président le demande. Le Conseil d’État encadre ce pouvoir depuis un arrêt de 1983 : les mesures de police d’un président d’université ne sont légales que si elles sont nécessaires au maintien de l’ordre et à la sécurité des personnes et des biens. Cette protection est déjà jugée trop forte par certains : une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale veut permettre au préfet de faire intervenir la police sur un campus si le président ne le fait pas.

Les syndicats de personnels dénoncent un « tournant autoritaire »

Le personnel mobilisé n’avait pas attendu ce lundi pour s’inquiéter. Dans un communiqué daté du samedi 21 novembre, les organisations syndicales de personnels de l’université (CGT des universités de Montpellier, Snasub-FSU et SUD éducation), dénoncent un « tournant autoritaire » de la présidence : la fermeture administrative, le télétravail imposé aux personnels BIATSS « dans un cadre juridique flou » et l’annulation du CEVU (Conseil des études et de la vie universitaire) exceptionnel prévu le 18 novembre.

Les syndicats visent surtout le communiqué présidentiel du 20 novembre, qui laisse « toute latitude » aux enseignants pour organiser cours et examens à distance. Ils y voient « un gigantesque “débrouillez-vous” ». La présidence suggérait aussi de faire passer des examens « sur un des campus de l’université ou dans un tiers lieu », ce que les syndicats lisent comme une incitation à organiser des « examens sauvages », dans un snack, un fast-food ou au domicile des enseignants, et qu’ils qualifient d’« irresponsable ». Ils reprochent enfin à la présidence de vouloir rendre les personnes mobilisées « responsables du chaos annoncé et organisé » pour la fin du semestre.

Le communiqué rappelle à Anne Fraïsse une lettre qu’elle a écrite elle-même. En janvier, elle avait adressé à Emmanuel Macron une lettre ouverte qui commençait par « On meurt dans vos universités ». Les syndicats lui donnent raison sur la souffrance des étudiants et des personnels, mais l’attribuent au sous-investissement de l’État, « ce qui motive la lutte » depuis deux mois. En interne, le dialogue social était déjà mal en point.

Les syndicats réclament que toutes les heures de vacation prévues depuis octobre soient payées. Ils demandent un CEVU exceptionnel pour examiner les propositions du personnel mobilisé : une demande de banalisation du semestre auprès du ministère, la neutralisation des notes inférieures à 10 en première évaluation et des secondes évaluations organisées normalement. Ils refusent enfin les examens à distance.

À la fac de sciences, Philippe Augé ironise

L’université voisine a connu le même scénario. Le 30 octobre, la police a évacué le bâtiment 36 de la fac de sciences, occupé depuis trois semaines par une quinzaine d’étudiants. Quatre personnes auraient été interpellées.

Selon le Syndicat de combat universitaire de Montpellier (SCUM), le président de l’université de Montpellier, Philippe Augé, est revenu sur cette évacuation lors du conseil d’administration du 16 novembre. Dans une publication Instagram, le syndicat étudiant affirme qu’il « ne s’est pas retenu d’ironiser » sur l’intervention policière, alors que les étudiants avaient dû attendre longtemps pour récupérer leurs clés, papiers d’identité, ordinateurs et téléphones. D’après le SCUM, Philippe Augé aurait prévenu que « la prochaine fois », il remettrait directement les affaires personnelles des étudiants aux officiers de police judiciaire. Toujours selon le syndicat, il aurait aussi assumé la mise en place d’une « milice » au sein de l’université pour empêcher toute nouvelle action étudiante, en précisant qu’il s’agissait d’« une milice qui n’est pas d’extrême droite, juste une milice ».

Soutenez le média indépendant de Montpellier Nous avons besoin de 100 nouveaux dons mensuels de 5 € pour passer l'hiver JE FAIS UN DON