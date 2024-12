Montpellier : rassemblement aux flambeaux en soutien au peuple palestinien ce vendredi, boycott samedi

Comme dans d’autres villes en France, un rassemblement aux flambeaux a regroupé ce vendredi 20 décembre une cinquantaine de personnes sur la place Jean Jaurès, en soutien au peuple palestinien. Samedi 21 aura lieu une action de boycott au Carrefour Trifontaine de Saint-Clément.

L’appel a été lancé dans plusieurs villes de France : se réunir sur le mot d’ordre « Imposons la fin des massacres, du génocide, du déni d’humanité. Imposons des sanctions contre l’État d’Israël », proche de la tombée du jour, étaler des portraits de civil.les tué.es en Palestine, déposer des bougies dessus, porter soi-même une torche enflammée.

À Montpellier, c’est la place Jean Jaurès qui a accueillie l’événement, provoquant la curiosité des passant.es de la rue de la Loge. Diverses prises de parole ont eu lieu, notamment de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) ou de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH).

Dans l’Hérault, un autre rassemblement du même acabit a eu lieu sur le parvis du théâtre, autour de 18h.

Demain, samedi 21 décembre, les collectifs BDS et Urgence Palestine organiseront une action de boycott au Carrefour Trifontaine de Saint-Clément de Rivière (rendez-vous à 15h au rayon fruits et légumes).

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :