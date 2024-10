Montpellier : un appel à la grève chez Ubisoft à partir du 15 octobre

Les salariés dénoncent notamment un recul sur la question du télé-travail et un manque de dialogue social. Une mobilisation qui s’inscrit dans un cadre tendu après l’échec de précédentes négociations concernant les rémunérations en février dernier

L’annonce a été faite par le STJV (Syndicat des travailleurs du jeu vidéo) en fin de semaine dernière, et concerne tous les sites d’Ubisoft en France, dont celui de Montpellier. Le syndicat appelle à la grève les 15, 16 et 17 octobre prochain pour protester notamment contre la décision de l’entreprise de revenir sur la pratique du télé-travail dans l’entreprise sans consultation du personnel.

“Il y a une charte nationale qui encadre cette pratique, et une annexe par site”, explique Clément, délégué syndical STJV Ubisoft Montpellier. “Avant, on devait être présents deux jours par semaine sur site, maintenant ça serait trois jours. On ne demande pas à ce que tout le monde soit en 100% télé-travail, on dit que ceux qui habitent loin ou qui ont la garde des enfants doivent pouvoir le faire, surtout que le télé-travail est l’un des arguments majeurs d’Ubisoft lors des recrutements.”

Mais en réalité, “cette histoire de télé-travail est surtout la goutte d’eau qui fait déborder le vase”, selon Clément. Une histoire qui traduit selon lui “une politique générale de manque de dialogue social dans l’entreprise”, en faisant référence à la grève des salariés d’Ubisoft et aux négociations sur les salaires qui ont eu lieu en février dernier. Une question qui sera renégociée au mois d’octobre.“Ce qu’on avait souligné n’a absolument pas été pris en compte, ce n’est pas satisfaisant. Nous, on ne demande qu’à ce que les salariés soient écoutés”, souffle le délégué syndical.

Le syndicat demande donc “un accord formel sur le télétravail issu d’une véritable négociation entre direction et syndicats, et non d’une décision arbitraire prise en amont plusieurs mois à l’avance, une augmentation immédiate de tous les salaires, en compensation de la baisse de notre niveau de vie de ces dernières années, le rétablissement de l’intéressement à 60% des objectifs, la fin de l’inégalité salariale de genre et l’augmentation plus accrue des bas salaires et la prise en compte réelle des avis des employé·es par la mise en place d’un dialogue social digne de ce nom par la direction d’Ubisoft.”

Et l’appel à la grève semble avoir déjà provoqué une réaction du côté de la direction : “Quand ils ont vu qu’on appelait à la grève, ils ont tout de suite ouvert l’agenda des négociations, ça commence ce vendredi”, se réjouit Clément, content de voir le rapport de forces s’exercer. Il ajoute “On espère une mobilisation forte à partir du 15 octobre, et tout le monde est le bienvenu sur notre piquet de grève, à partir de 10 heures !”

