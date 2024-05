Montpellier : un militant du SCUM à l’université Paul-Valéry en commission disciplinaire

Fabien, militant du SCUM, passera en commission disciplinaire à l’Université de Perpignan le jeudi 23 mai. Il est accusé de diffamation privée envers un professeur de l’Université Paul-Valéry

La scène se serait déroulée le 19 septembre 2023, en Conseil des études et de la vie Universitaire (CEVU), le Syndicat de combat universitaire de Montpellier, comme à son habitude, évoquait la sélection à l’université dans le cadre de sa campagne pour les “sans-facs”. Un professeur aurait alors été pris à partie par le syndicat, et une semaine plus tard, une plainte aurait été déposée contre Fabien, militant du SCUM, pour “diffamation privée” car le professeur aurait été traité de “raciste”. Une commission disciplinaire a également été mise en place.

Dans un communiqué, le SCUM se défend de ces accusations en répondant que “Durant cette discussion, un de nos élus du CEVU ainsi qu’un de nos élus du Conseil d’Administration ont rappelé le caractère raciste de la sélection sociale. De ce fait, des questions ont été posées à Monsieur David Roche, élu du Conseil des Études et de la Vie Universitaire, co-directeur du master cinéma audiovisuel et représentant du syndicat enseignant SNESUP-FSU local afin de savoir s’il avait conscience du biais raciste existant dans la sélection“, tout en rappelant une étude de l’ONDES (Observatoire National des Discriminations et de l’Égalité dans le Supérieur ce sujet.

La commission disciplinaire aura lieu le jeudi 23 juin à Perpignan, et le SCUM appelle à un rassemblement de soutien.

Contacté, David Roche n’a pas répondu à nos sollicitations.

