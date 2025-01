Montpellier : une rencontre des quartiers populaires ce samedi à la cité Saint-Martin

Ce samedi 18 janvier, à partir de 13h30 à la maison de quartier Escoutaïre, dans le quartier Saint-Martin, se tiendra une grande rencontre des quartiers populaires. Cet évènement, co-organisé par le militant montpelliérain Rhany Slimane et soutenu par la France Insoumise, a pour but de réunir et d’organiser les habitants des quartiers populaires sur des questions comme le logement ou la laïcité

Faire entendre la voix des quartiers populaires par l’auto-organisation des premiers concernés, c’est ce qui anime Rhany Slimane, militant montpelliérain proche de la France Insoumise, depuis de nombreuses années. Ce samedi 18 janvier, le dispositif national des rencontres des quartiers populaires fait halte à Montpellier, dans le quartier Saint-Martin qui l’a vu grandir.

“Le but, c’est de réunir des habitants et des militants des quartiers populaires partout en France pour réfléchir à des revendications et des solutions concrètes sur des sujets qui nous touchent”, décrit celui qui ne cache pas ses ambitions d’être co-chef de file de la France Insoumise pour les municipales de 2026 à Montpellier. “Le clou final de ces rencontres sera le premier février à Toulouse, pour élaborer une plate-forme de revendications commune. Comme la France Insoumise soutient le projet, on va leur soumettre ces revendications pour voir s’ils sont capables de les porter.”

Au programme de ce samedi à partir de 13 h 30 , un débat sur la laïcité, avec le Pallaidin Rachid Dhrimou, animateur du podcast “le cercle social”. “L’idée, c’est de se demander comment se réapproprier la question de la laïcité face à ceux qui la dévoient”, explique Rhany Slimane. Une pique à peine masquée à Michaël Delafosse, maire de Montpellier, dont la “charte de la laïcité” a été mainte fois critiquée pour ses risques de stigmatisation des associations musulmanes.

Un autre débat aura également lieu sur le thème “les noirs, les arabes et la gauche”, et une discussion sur la mémoire des luttes des quartiers sera animée par Tarek Kawtari, fondateur du Mouvement de l’immigration et des banlieues. La question du logement sera également abordée via un atelier mené par l’association “Locataires Ensemble”, qui lutte activement pour défendre les droits des locataires face aux injustices du logement et proposer des solutions concrètes pour résister aux bailleurs et propriétaires.

Ces rencontres sont ouvertes aux habitants des quartiers populaires comme aux militants associatifs ou politiques. Un moyen de préparer 2026 ? Rhany Slimane répond : “Ce n’est pas une histoire de personne, la question que l’on doit se poser, c’est est-ce que les habitants des quartiers populaires sont capables d’être collectivement organisés pour peser dans le débat public, et comment faire ?”

Contre le racisme

L’engagement de Rhany Slimane et sa volonté d’être co-chef de file des troupes Insoumises à Montpellier lui a récemment valu une vague de cyberharcèlement raciste et islamophobe sur les réseaux sociaux. Il a annoncé porter plainte et organisera une conférence de presse ce vendredi 17 janvier à 12 h 30 devant le commissariat central de Montpellier. “Il faut rappeler que les chiffres sur le racisme en France sont sous-évalués, et dire aux aux gens qui sont victimes de cette haine de ne rien laisser passer et de porter plainte”, affirme le militant.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON