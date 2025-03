“Nous c’qu’on veut c’est de meilleurs budgets” : à Montpellier, manifestation contre l’austérité à la fac

Ce jeudi 13 mars, une soixantaine d’étudiants de l’Université Paul-Valéry, en lutte depuis quelques semaines contre les coupes budgétaires dans l’enseignement supérieur, ont manifesté pour dénoncer le rabot d’un milliard d’euros prévu pour le secteur en 2025

Après une mobilisation nationale le 11 mars contre les coupes budgétaires dans l’enseignement supérieur, à l’Université Paul-Valéry, l’assemblée générale des étudiants en lutte a décidé de se mobiliser également le 13 mars sur le campus pour protester contre un rabot d’un milliard d’euros dans le budget du secteur. Localement, les organisations étudiantes craignent la mise sous tutelle de l’Université Paul-Valéry, déjà endettée.

Paul* (prénom modifié), militant du syndicat Solidaires Etudiant.e.s, explique : “Nous on craint que ces coupes budgétaires se traduisent par des fermetures de formations ou des augmentations des frais d’inscriptions. On voit déjà les problèmes de sous-investissements, il y a des bâtiments dans lesquels il y a des fuites d’eau… Du côté de l’Université de Montpellier, la moitié des dotations qu’elle verse à l’IUT de Béziers ont été supprimées, des heures de cours risquent de ne pas être assurées.”

Les étudiants mobilisés dénoncent également une “répression” de la part de la présidence de l’Université Paul-Valéry : vendredi 7 mars au soir avait lieu un concert au théâtre de la Vignette, situé sur le campus de l’Université Paul-Valéry. Concert suivi d’une assemblée générale organisée par la coordination des intermittents et précaires, qui se mobilise contre les coupes budgétaires départementales dans le secteur culturel. Des étudiants ont rejoint les intermittents et ont voté l’occupation du hall d’un bâtiment de l’université. Des policiers, appelés par la présidence, ont évacué les occupants, qui dénoncent “une tentative d’étouffer la mobilisation”.

La prochaine assemblée générale de mobilisation à l’Université Paul-Valéry aura lieu le 18 mars à midi sur le parvis des amphithéâtres 1, 2 et 3, et une nouvelle manifestation aura lieu le 20 mars devant l’Atrium du campus route de Mende.

