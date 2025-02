Olivier Roudier de la Ligue du Midi condamné en appel pour injure sexiste

Le président du groupuscule violent et raciste avait proféré des injures sexistes envers l’avocate montpelliéraine Sophie Mazas en mai 2019. Condamné en première instance à 2 000 euros d’amende, la cour d’appel l’a reconnu coupable et l’a condamné à 3 000 euros d’amende ce mardi 18 février

Il aura fallu six ans, quinze renvois et deux audiences où le prévenu était jugé pour mettre fin à l’affaire. Les faits datent du 17 mai 2019 : La Ligue du Midi, groupuscule raciste et violent souhaite organiser une conférence de presse sur les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur la lutte contre les groupuscules d’extrême droite, qui devait se tenir au Club de la presse.

Celle-ci étant annulée au dernier moment, les identitaires se rabattent sur un restaurant voisin. Ils sont alors accompagnés par Pierre Cassens, rédacteur du site d’extrême-droite Riposte Laïque. Sophie Mazas, avocate et membre de la Ligue des droits de l’Homme de l’Hérault, arrive à cette conférence de presse improvisée et raconte avoir été copieusement insultée de “garce”, et de “pute”.

Des propos imputés à Olivier Roudier, président de la Ligue du Midi, et documentés par une vidéo sur laquelle “un homme portant un béret parle à Sophie Mazas”. En première instance, il avait été condamné à 2 000 euros d’amende. Lors de l’audience en appel, il avait continué à nier les faits. La cour d’appel a rendu son délibéré ce mardi 18 février et l’a condamné à 3 000 euros d’amende.

