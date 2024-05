Où manifester le 1er mai dans l’Hérault, le Gard, l’Aude, le Tarn et l’Aveyron ?

Dans un contexte qui voit fleurir les mobilisations sociales locales en entreprise, avec les Négociations Annuelles Obligatoires et les élections des délégations de personnel aux Conseils Économiques et Sociaux, les manifestations du 1er mai peuvent jouer un rôle d’appui aux salarié.es en lutte.

La CGT met également en avant la montée des conflits et de l’extrême-droite, et veut faire de ces manifestations un rendez-vous antifasciste pour la paix. Le Poing vous propose une petite liste des manifestations et événements dans l’Hérault.

Hérault

Agde-Pézenas : rendez-vous à 10h sur le parking de la Calade à Agde

Bédarieux : 10h30 à la maison des syndicats.

Béziers : 11h00 devant la Bourse du Travail

Secteur Ganges et Sud Cévennes : rassemblement 10h30 devant la mairie du Vigan, suivi d’un apéro. En cas de mauvais temps rendez-vous est donné à la salle du Cantou.

Secteur Lodève-Clermont l’Hérault : 10h devant la sous-préfecture de Lodève

Lunel : 10h30 place de la République

Sète : 10h30 place de la Mairie

Montpellier et alentours : 10h30 place Albert 1er. Les manifestant.es souhaitant rejoindre le cortège féministe se retrouveront à 10h30 devant la pharmacie du Verdanson. Un moment convivial aura lieu à l’issue de la manif sur la place de la Comédie.

Une table ronde festive se déroulera à la Tendresse, 80 impasse Flouch (tram Sabines), à partir de 15h avec le média Rapports de Force et Cécile Hautefeuille, journaliste chez Médiapart. Au programme : repas partagé et discussion sur l’assurance chômage.

Toujours à partir de 15h, un événement est organisé au KJBI, au Crès, 8 rue des Pointes sur le thème « Le travail, faisons lui sa fête. Le 1er mai jour historique de la lutte pour le pain. » (adhésion de 2 euros à l’association Le KJBI demandée) La compagnie « Eight O’Clock » proposera un spectacle gratuit, avec la pièce « 7 minutes comité d’usine ». Le spectacle sera suivi d’un débat organisé par l’Union Locale CNT-AIT de Montpellier, puis d’une clôture par la chorale du Centre Ascaso-Durutti.

Gard

Alès : 10h30 devant la mairie

Secteur Ganges et Sud Cévennes : rassemblement 10h30 devant la mairie du Vigan, suivi d’un apéro. En cas de mauvais temps rendez-vous est donné à la salle du Cantou.

Bagnols sur Cèze : 10h30 au Monument aux Morts

Nîmes : 10h30 devant la Maison Carrée Vauvert : 11h devant l’Union Locale CGT

Aude

Carcassonne : 14h place Carnot, avant le début d’une fête intersyndicale à partir de 16h30 sur la Zone Industrielle La Bouriette

Narbonne : 10h30 devant les Halles

Tarn

Albi : 10h sur la place du Vigan

Aveyron

Decazeville : 10h30 au Jardin Public

Millau : 10h30 devant la gare

Rodez : 10h30 devant la préfecture

Saint-Affrique : 10h30 à la salle des Fêtes

Villefranche de Rouergue : 10h30 devant la mairie

