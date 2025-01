“Parodie de concertation” : des élus de Castelnau-le-Lez dénoncent l’enquête publique du plan local d’urbanisme intercommunal

Les élus écologistes de Castelnau-le-Lez, en lutte depuis des mois contre un projet de bétonisation de terres agricoles sur leur commune, déplorent les conditions de déroulement de l’enquête publique sur le Plan local d’Urbanisme Intercommunal-Climat de la Métropole de Montpellier. Ils tiendront une conférence de presse ce mercredi 29 janvier devant la mairie de Clapiers

Alors que s’ouvre l’enquête publique au sujet du Plan local d’urbanisme intercommunal-Climat (PlUi-C) de la Métropole de Montpellier, les élus d’opposition de Castelnau-le-Lez dénoncent un “déni de démocratie”. Au cœur du grief, une dizaine d’hectares de terres agricoles situé dans le quartier de Sablassou, qui pourraient se voir rasés et bétonnés pour y déplacer la clinique privée de la ville. “Malgré le millier de contributions opposées à l’urbanisation de 11 hectares à Sablassou et l’avis défavorable rendu par le commissaire enquêteur concernant l’enquête publique sur la réserve foncière de l’été dernier, une « Opération d’aménagement et de programmation (OAP Sablassou) » comportant le même projet est présente dans le PLUi-Climat”, commentent-ils. A la place, les opposants au projets aimeraient y créer des projets agricoles en circuit-court pour alimenter les écoles de la commune.

Mais surtout, ils dénoncent les conditions de réalisation de cette enquête publique sur le PLUi-C : “Nous sommes très étonnés qu’il n’y ait pas de point de consultation des documents relatifs à l’enquête et de registres papiers pour contribuer dans la mairie de Castelnau, qui est pourtant la deuxième plus grande ville de la Métropole”, souligne Carine Barbier, conseillère municipale d’opposition de la commune. Peut-être que l’exécutif local ne veut pas revivre une situation similaire à l’été dernier, ou près de mille contributions rejetant le projet de bétonisation de Sablassou avaient été enregistrées ?

“Et puis elle ne dure que quatre semaines, dont deux durant les vacances scolaires, alors qu’il y a énormément de documents à consulter pour se faire un avis, et les permanences des commissaires-enquêteurs sont ouvertes essentiellement à des heures où les gens travaillent. On dirait que tout est fait pour dissuader les gens de contribuer”, précise la conseillère municipale. Elle et les autres élus d’opposition de la commune demandent un mois supplémentaire de consultation, et l’abandon du projet à Sablassou. “Et puis ce PLUi n’a pas pris en compte les risques d’inondation, notamment sur ce secteur”, ajoute Carine Barbier.

Ce mercredi 29 janvier, elle et les autres membres du groupe “Ensemble pour Castelnau” iront à 11 heures devant la mairie de Clapiers -où se tient une permanence des commissaires-enquêteurs pour l’enquête publique relative au PLUi-C- pour une conférence de presse. L’occasion d’aborder notamment, selon Carine Barbier “le besoin d’emplacements réservés à des équipements publics, comme un nouveau groupe scolaire, dans notre commune.”

