Radars bâchés, Salon à la ferme : l’actu du mouvement paysan dans la région

Alors que des heurts ont émaillé la première journée du Salon de l’Agriculture et que certains agriculteurs.trices mobilisé.es sont monté.es à Paris, la mobilisation continue dans la région.

Le numéro deux national des Jeunes Agriculteurs, viticulteur et éleveur dans l’Hérault, monté à Paris pour le Salon de l’Agriculture, a appelé au calme après la tentative de certains paysan.nes manifestant à Paris de forcer des barrages policiers pour « aller chercher Macron. »

Dans le Gard et l’Aude, la Confédération Paysanne a a lancé son contre-Salon de l’Agriculture, le Salon à la ferme, avec des visites d’exploitation.

Dans l’Aveyron, plusieurs figures d’Europe Écologie Les Verts, dont Marine Tondellier et José Bové, l’ancien leader de la Confédération Paysanne maintenant proche de Yannick Jadot, rencontraient aujourd’hui des paysan.nes, dont certains de la Coordination Rurale.

Dans le Tarn, la FDSEA et les JA ont installé dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 février un radar automatique déboulonné devant le Leclerc de Castres, pour « surveiller les prix ». Les deux syndicats revendiquent d’avoir recouverts de bâches l’intégralité des radars routiers du département.

