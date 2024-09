Réflexologie, kinésiologie : ces pseudo-sciences dont la Région Occitanie fait la promo auprès des jeunes

Sur le portail de la “carte jeune Région” un dispositif mis en place pour apporter une aide à 230 000 lycéens d’Occitanie sous forme d’une carte sans-contact qui permet d’accéder à des aides et des réductions pour des services sportifs, culturels ou de santé, on peut voir des “bons plans” pour des pratiques de santé alternative controversées, dont une qui fait l’objet d’une surveillance de la part des autorités travaillant sur les dérives sectaires

L’information vient de Pensée Magique, collectif qui publie un magazine et des podcasts traitant des pseudo-sciences et des dérives sectaires en faisant la promotion de l’esprit critique. Sur X (ex-Twitter), l’association a posté quelques captures d’écran venant de la plateforme “carte jeune Région”, sur lesquelles on peu voir des propositions de tarifs réduits pour des prestations de kinésiologie dans le Gard, ou des “bons plans” pour des séances de réflexologie dans l’Hérault.

La “carte jeune” est un dispositif mis en place par la Région Occitanie, et concerne selon le site de la collectivité “230 000 lycéens et lycéennes et 1 500 élèves des Écoles de la Deuxième Chance”. Ce service, gratuit, se présente sous la forme d’une sorte de carte de crédit sans contact rouge et d’une plateforme sur Internet regroupant des offres. Cette carte est obligatoire pour les lycéens afin d’avoir accès aux manuels scolaires gratuits, à leur établissement et à la restauration scolaire pour les lycées publics, à l’ordinateur portable de la Région, aux équipements et outils nécessaires pour les bacs pro… Elle peut également fournir une aide à l’achat d’une licence sportive UNSS et permet de bénéficier gratuitement d’une formation aux premiers secours. Elle sert également à bénéficier de réductions auprès d’enseignes qui en accordent spontanément ou, via la plateforme en ligne dédiée, de “bons plans” émanant de diverses structures publiques ou privées qui, selon le règlement du dispositif, exercent “dans les champs de compétences d’une collectivité régionale (en l’espèce la culture, le sport, le tourisme, l’éducation, l’orientation, la santé et toute compétence régionale se rapportant à la vie quotidienne des jeunes)” en Occitanie.

Santé alternative aux risques de dérives

Et c’est justement les “bons plans” en matière de santé qui ont fait tiquer les membres de Pensée Magique. En effet, le site référence notamment une réflexologue qui propose des massages qui permettraient notamment de “Stimuler la « force vitale » qui représente les forces d’auto-guérison du corps”, “Prévenir ou soulager les symptômes de certains troubles fonctionnels (qui touche la fonction d’un organe)” ou encore “d’améliorer la circulation énergétique” selon le site de la praticienne, basée dans le Gard.

La réflexologie est une pratique se présentant comme thérapeutique, basée sur la croyance pseudo-scientifique et sans fondement biologique qui repose sur le principe que chaque organe, partie du corps ou fonction physiologique serait reliée à une zone ou un point sur les mains, les pieds ou les oreilles (appelée « zone réflexe », d’où le nom de cette pratique). Selon ses praticiens, un toucher spécifique sur ces zones permettrait ainsi de localiser et dissiper des « tensions » ou des « blocages » et de rétablir le bon fonctionnement du corps. Mais à ce jour, aucun essai clinique ne montre une réelle efficacité de la méthode sur le plan thérapeutique, bien qu’une méta-analyse (analyse compilant plusieurs études, 44 en l’occurrence), réalisée en 2011, indique qu’elle peut favoriser le sommeil et soulager la fatigue. Mais pas les troubles digestifs ou du cycle menstruel comme le prétend la praticienne sur son site.

La plateforme de la Région Occitanie référence également des séances de kinésiologie, cette fois-ci dans l’Hérault, près de Béziers, avec une praticienne qui propose, outre différents type de massage, des “soins énergétiques”. La kinésiologie est une technique non reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé, qui part du constat, encore une fois sans fondement scientifique, qu’un “test musculaire” permettrait de faire une évaluation neurologique d’une personne. Aucune étude scientifique rigoureuse ne permet à ce jour d’en démontrer l’efficacité. De plus, les praticiens ne sont pas soumis à une formation médicale et n’importe qui peut se proclamer “kinésiologue”.

Plus inquiétant, cette pratique fait l’objet d’une attention particulière de la part de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) : dans son guide “santé et dérives sectaires, paru en 2012, au chapitre « La kinésiologie », l’institution écrit : “La radicalisation de certains adeptes de cette mouvance a conduit à des dérives de caractère sectaire dans laquelle la dimension hygiéniste portée au rang de dogme a constitué un facteur déterminant.“

Dans son rapport de 2017, la Miviludes consacre un chapitre entier à cette pratique, et la classe comme “particulièrement inquiétante” : L’organisme signale notamment l’usage de méthodes d’emprise psychologique : “valoriser la victime pour mieux asseoir l’emprise du gourou thérapeute. Il s’agira de convaincre l’adepte qu’il est exceptionnel et que pour aller mieux et retrouver son énergie, sa joie de vivre et tout son potentiel, il devra se séparer de son conjoint, se couper de ses amis, et surtout suivre des stages, généralement coûteux, mais nécessaires pour accéder au bien-être. […] Petit à petit la relation va se baser sur l’admiration du patient envers son thérapeute, qui pourra imposer toutes ses exigences, allant jusqu’à la soumission totale de l’adepte qui aura subi des pressions réitérées afin d’altérer son jugement.” Pourquoi donc la Région Occitanie met en avant de telles pratiques auprès des jeunes ?

Contactée, la Région n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON