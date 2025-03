Sète : grève victorieuse pour les salariés de de Ekol logistiques, un plan social annulé

La section CGT de Sète – Bassin de Thau informait, ce jeudi 27 mars, de “l’arrêt total du plan social à Ekol Logistiques”, qui prévoyait la suppression de 27 postes, à la suite d’une grève. Le directeur de l’entreprise a également été limogé

“Notre détermination sans faille a eu raison du directeur. Concernant ce dernier, nous lui souhaitons un bon voyage, il ne manquera pas aux salariés”, se réjouit la section CGT de Sète – Bassin de Thau dans un communiqué paru ce jeudi 27 mars.

Le 20 mars dernier, les salariés de l’entreprise Ekols logistiques, située sur le port de Sète, étaient en grève et bloquaient les accès à leur site pour protester contre un plan social menaçant toute une flotte de camions, soit 27 emplois. “La direction voulait sous-traiter ces emplois à une compagnie Bulgare, mais la grève et la mobilisation des élus CGT au CSE [comité social et économique] a payé !”, se félicite Arnaud Jean, secrétaire de l’Union locale CGT de Sète – Bassin de Thau.

Le plan social a donc été annulé et le directeur de l’entreprise, critiqué pour ses méthodes de management, a été remercié. “C’est une victoire, mais il faudra rester vigilant face à la nouvelle direction, ce n’est pas exclu qu’elle veuille remettre sur la table un plan de licenciements”, commente Arnaud Jean.

