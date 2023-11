Sète : la permanence du député RN “peinturlurée” par des antifascistes

La permanence du député Aurélien Lopez-Liguori (Rassemblement national) a été taguée dans la nuit du 20 au 21 novembre. Dans les colonnes de Midi Libre, ce dernier accuse l’opposition municipale de “faire monter la tension”. Un communiqué de revendication de l’acte a été publié sur un site d’infos autonomes Marseillais. Il indique (surprise) que la gauche locale n’a rien à voir avec ces coups de peintures

“Nik le FN”, “ACAB”, “connard” ou encore “crève le fascisme “. Voilà les inscriptions taguées sur la permanence du député RN Aurélien Lopez-Liguori, à Sète, dans la nuit du 20 au 21 novembre. Dans les colonnes du Midi Libre, ce dernier accuse l’opposition locale de gauche de faire monter la tension. “Ces actes de vandalisme se sont déroulés quelques heures seulement après le conseil municipal clandestin organisé par l’extrême-gauche sétoise. En sortant de l’arc républicain, l’extrême-gauche a échauffé les esprits radicaux. Ces actes de dégradations en sont la conséquence directe (…) L’intimidation des élus de la République n’a pas sa place à Sète”.

En effet, le 20 novembre, l’opposition de gauche Sétoise a décidé de ne pas sièger au conseil municipal et d’organiser un conseil alternatif. Toujours selon Midi Libre, l’idée est venue des élues d’opposition Laura Seguin et Véronique Calueba pour “générer une prise de conscience chez un maire qui s’entête à ne créer aucune condition qui favoriserait l’expression citoyenne et le débat démocratique”.



La cheffe de file de l’opposition de gauche à Sète a bien entendu répondu aux accusations du député RN dans le Midi Libre : “Je condamne sans réserve la dégradation des locaux de la permanence du député Lopez Ligori. Je condamne tout autant les accusations gratuites de ce même député qui visent à lier ces actes malveillants et inadmissibles à la tenue d’un conseil municipal alternatif, moment démocratique d’éducation populaire et totalement à l’opposé de ces actes clandestins.”

Un acte revendiqué

Dans un article publié sur le site autonome Mars-info le 24 novembre, des “malfrat.e.s d’un coup”, comme ils se désignent eux-même ironiquement, ont revendiqué ce qu’ils appellent une “permanence shlaguée”, plutôt que “vandalisée”.

“Pas qu’on croit que ce genre d’expression a une quelconque portée politique. Mais on crache pas sur un défouloir de circonstances. En plus la soirée était bonne alors pourquoi se priver ? On a entrepris de shlaguer la façade du député RN, Aurélien Lopez Liguori. Le rassemblement national dont le gouvernement s’échine à ripoliner la façade ces derniers temps”, ont-ils écrit, avant de préciser que contrairement à ce que pouvait insinuer le député RN, la gauche locale n’avait rien à voir avec cette action.“Nous tenions à dire que nous n’avons rien à voir avec le conseil municipal “clandestin” (c’est le député de la permanence peinturlurée qui dit ça), qui a injustement été accusé à notre place, de gai.e.s luron.nes sensibles à l’amusement qui dérange, surtout quand ceux qui sont dérangés sont des grosses merde (sic) comme le RN !”

Ils ont ensuite expliqué leur geste : “On déteste le RN car c’est la vitrine médiatique du fascisme en France. Il vise à contrôler nos corps et nos vies pour les renfoncer dans les normes sociales de la bourgeoisie, du patriarcat et du colonialisme, dont on a la volonté de s’émanciper. Le RN partage la politique libérale du gouvernement, alors ce dernier fabrique des lois d’extrême droite, ce qui n’aide pas à sortir de la confusion. Mais le RN reste un parti fasciste et son arrivée au pouvoir ne fera qu’exploser les violences et la répression. Il hésitera moins à éliminer ses opposants politiques et les ennemis intérieurs qu’il aura désigné […]”

Et les manieurs et manieuses de bombes de peintures d’ajouter : “On se permet de repréciser ça, parce que ce conseil municipal alternatif se permet de shamer notre rigolade, et nous retourner le qualificatif de “clandestin” que le connard (sic) du RN avait d’abord utilisé contre eux… c’est navrant de débilité. Votre compétition avec des fascistes à qui sera le plus légal ou autorisé ne vous fera que passer pour des guignols. Le RN ne devrait jamais se sentir tranquille où qu’il soit, et pour lui faire sentir, il faut commencer par ne pas reprendre les éléments de langage qu’il utilise contre ses ennemis.”

Au moins, c’est clair…

