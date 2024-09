“Solidarité avec le peuple Libanais” : à Montpellier, les soutiens à la Palestine réagissent à l’extension du conflit

Environ 500 personnes ont manifesté ce samedi 28 septembre dans les rues de Montpellier pour dénoncer l’extension de la guerre menée en Palestine au Liban et la politique coloniale de l’État d’Israël

Alors que l’armée Israélienne a annoncé avoir tué Hassan Nashrallah, le chef du Hezbollah ce vendredi 27 septembre et que Tsahal continue ses bombardements au Liban, les soutiens à la Palestine de Montpellier réagissent. Ils étaient environ 500, ce samedi 28 septembre, pour dénoncer l’extension de la guerre menée par le gouvernement Netanyahou. “Le préfet nous a interdit de passer par la place de la Comédie“, a commencé José-Luis Moraguès, membre de BDS, une association non-violente de soutien au peuple Palestinien. Préfet, qui, plus tôt dans la semaine, avait reproché à BDS de “récupérer” de manière “malhonnête” les autres manifestations auxquelles l’association a récemment participé, telles que celles contre Macron du 7 et 21 septembre.



“C’est pour faire plaisir au CRIF [Conseil représentatif des institutions juive de France, dont la représentante régionale affirme avoir été huée et insultée lors d’un rassemblement sur la Place de la Comédie, ndlr]”, soufflait un proche des organisateurs.

“Ce qu’il se passe au Liban est la suite logique de ce qu’il se passe à Gaza”, a dénoncé une militante de BDS dans son intervention. “Netanyahou utilise les mêmes arguements que contre les palestiniens, ils disent que les libanais servent de boucliers humains à une organisation terroriste et que leurs maisons servent à cacher des armes. On en est au point où l’on voit sur les réseaux sociaux des vidéos de Palestiniens qui s’excusent auprès de Libanais pour ce qu’ils subissent, alors qu’ils n’y sont pour rien. Ces deux peuples ont la même lutte, la lutte contre une politique sioniste, coloniale et expansionniste qui a pour projet d’étendre toujours plus ses frontières.” Elle a également rappelé le fait que “rien qu’au mois d’aout, Israël a installé huit nouvelles colonies en Palestine. On a recensé, toujours pour le seul mois d’août, 206 actes de vol et de vandalisme touchant des palestiniens, notamment des vols de moutons.”



Le cortège s’est ensuite élancé dans la rue en scandant “Israël Casse-toi le Liban n’est pas à toi” , et s’est dispersé à la gare.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON