Tout le monde dans la rue cette semaine dans l’Hérault : salarié-es, jeunesse, mouvement contre la vie chère, agriculteurs-trices

La mobilisation étudiante se poursuit quotidiennement sur Montpellier. Plus d’infos sur les comptes de mobilisation de la fac de sciences, ici, ou de la fac de lettres, là. Pour l’acte 4 de la mobilisation du 17 octobre, samedi 7 novembre, les initiatives seront communiquées dans la semaine. Tenez-vous informé-es sur la carte des mobilisations du site 17octobregiletjaune.net, sur les comptes de la mobilisation étudiante montpelliéraine, ou plus largement sur les réseaux sociaux.

Mardi 3 novembre

Montpellier : blocage et occupation de la fac de lettres Paul Valéry dès 6h du matin

Béziers : opération escargot à l’appel de la Coordination Rurale, pour dénoncer l’inaction face à la crise viticole, la hausse des prix du Gazole Non Routier (GNR), les problèmes de trésorerie des exploitations agricoles. À 7h au rond-point de la Prison, route de Vendres, jusqu’au Parc des expositions ou aura lieu le salon Dionysud

Montpellier : assemblée générale à l’université de lettres Paul Valery, à 14h devant l’Atrium

Montpellier : rassemblement contre la répression du mouvement social, à 16h devant le commissariat central, près de l’arrêt de tram Voltaire

Montpellier : formation “Guide de survie en manif : se préparer et manifester, mes droits face à la police, conseils pour la garde-à-vue”, à 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal

Montpellier : réunion de l’assemblée contre les violences d’État et pour les libertés, à 19h à la librairie La Symbolique du Poulet, 13 rue des Soldats

Mercredi 4 novembre

Montpellier : assemblée générale des personnels de l’Université de Montpellier, à midi au bâtiment 36 du campus Triolet

Montpellier : assemblée générale de la culture, ouverte à artistes, auteur-ices, intermittent-es, étudiant-es, syndiqué-es ou non, dans le cadre du mouvement social en cours. Ce sera à 18h au Glassbox Sud, 13 rue de Belfort

Jeudi 5 novembre

Bédarieux : manifestation intersyndicale et interpro pour les salaires, les services publics, les libertés publiques, en soutien aux mouvements lycéens et contre la vie chère, à 10h30 à la Maison des Syndicats

Béziers : manifestation intersyndicale et interpro pour les salaires, les services publics, les libertés publiques, en soutien aux mouvements lycéens et contre la vie chère, à 10h30 à la Bourse du Travail

Sète : manifestation intersyndicale et interpro pour les salaires, les services publics, les libertés publiques, en soutien aux mouvements lycéens et contre la vie chère, à 10h30 place de la mairie

Saint-Pons de Thomières : rassemblement dans le cadre de la journée intersyndicale et interpro pour les salaires, les services publics, les libertés publiques, en soutien aux mouvements lycéens et contre la vie chère, à 10h30 à l’arrêt de bus Jacques Brel, face au lycée

Clermont-l’Hérault : manifestation intersyndicale et interpro pour les salaires, les services publics, les libertés publiques, en soutien aux mouvements lycéens et contre la vie chère, à 11h sur les allées Salengro

Ganges : manifestation intersyndicale et interpro pour les salaires, les services publics, les libertés publiques, en soutien aux mouvements lycéens et contre la vie chère, à 11h30 place de la mairie

Lunel : manifestation intersyndicale et interpro pour les salaires, les services publics, les libertés publiques, en soutien aux mouvements lycéens et contre la vie chère, à 11h30 place de la République

Montpellier : assemblée générale des travailleurs-euses de l’associatif, à 12h30 à la Carmagnole, au 12 rue de la Pallissade. Suivie d’un rendez-vous devant la pharmacie des Arceaux à 13h45 pour un cortège commun dans la manif interpro

Montpellier : manifestation intersyndicale et interpro pour les salaires, les services publics, les libertés publiques, en soutien aux mouvements lycéens et contre la vie chère, à 14h place Max Rouquette aux Arceaux

Samedi 7 novembre

Bédarieux : conférence-débat organisée par le collectif Delithium, opposé à un projet de mine de lithium dans le cœur d’Hérault. Avec Marion Jeambrun, chargée d’études à la CRIIRAD sur le thème “Exploration et extraction du lithium : quels risques radiologiques ?” Stands, infos, expos, à partir de 15h. Conférence-débat 17h. Buvette, crêpes, petite restauration à 19H. Accès PMR. Salle Léo Ferré, sur la place Ferdinand Fabre

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