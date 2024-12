12 décembre, travailleurs immigrés, livreurs : avalanche de manifs sociales sur l’hiver montpelliérain

Entre la mobilisation pour le frêt, la fonction publique et l’emploi du 12 décembre, et deux manifestations pour les droits des livreurs.ses et des travailleurs.euses immigré.es samedi 14, c’est une véritable avalanche de manifestations sociales qui touche Montpellier

Ce spectaculaire enchaînement commencera le 12 décembre, avec une nouvelle journée de grève et de manifestation pour le frêt, l’emploi et la défense de la fonction publique, mais aussi pour la hausse des pensions et salaires et l’abrogation de la réforme des retraites. Deux manifestations sont prévues dans l’Hérault, à 10h30 devant la Bourse du Travail de Béziers puis à 12h devant la préfecture de Montpellier.

Deux manifestations auront également lieu en simultané le samedi 14 décembre dans le Clapas.

À 14h30 de nombreuses organisations politiques, syndicales et associatives appellent à manifester pour les droits des travailleurs.euses immigré.es, mais aussi des exilé.es et des étudiant.es internationaux.nales, devant la préfecture de Montpellier. L’appel, signé par l’UD CGT 34, la Cimade, la LDH Montpellier, la LDH 34, le Syndicat des Avocats de France 34, la FSU 34, le collectif Avec Toits, RESF 34, Migrants Bienvenus 34, le MRAP Montpellier, l’Union syndicale Solidaires 34, et Montpellier Acceuil Jeunes Isolés Étrangers, et soutenu par LFI 34, le NPA 34, la CNT ESS 34, la Gauche Ecosocialiste 34 et le Parti de Gauche 34, mentionne « la loi immigration de janvier 2024 et le Pacte Asile & Immigration de l’Union européenne [qui] ont encore radicalisé des politiques répressives et brutales, généralisant la maltraitance administrative. »

C’est aussi à 14h30 que se réuniront les livreurs.ses indépendant.es, à l’appel du Mouvement des Coursiers Engagés, basé à Béziers. C’est donc une manifestation régionale qui se prépare, puisque des livreurs.euses de tout le département, mais aussi de Narbonne., sont attendu.es. Objectif : obtenir des plateformes Deliveroo et Über Eat de meilleures rémunérations à la course, des garanties sur la sécurité des travailleurs.euses, de meilleures prestations sociales (assurances, entre autres), et l’arrêt des verbalisations de livreurs.ses par les polices municipales.

Jason Legrux, président du Mouvement des Coursiers Engagés, contacté par Le Poing ce lundi 9 décembre à la sortie d’une réunion avec les représentant.es de Déliveroo et Über Eat à Paris, commente : « Aucune des deux plateformes ne veut rien entendre à nos revendications, ils ne veulent pas augmenter les revenus avant le mois d’avril. Pour Deliveroo tout va bien, alors que certaines de nos courses pour cette plateforme sont payées deux euros à peine. »

