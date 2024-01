Environ 1500 personnes ont fait une manifestation commune ce dimanche 14 janvier dans les rues de Montpellier, contre la loi Immigration et l’attaque israélienne sur la bande de Gaza.

Dès 15h les participant.e.s à l’évènement du jour commençaient à affluer à Plan Cabanes.

Une journée de manifestation contre la loi Immigration avait été programmée nationalement par la Marche des Solidarités et plusieurs centaines de collectifs de sans-papiers. Alors que les soutiens au peuple gazaoui, attaqué depuis plus de trois mois par les forces armées israéliennes, manifestent maintenant tous les samedis.

Les collectifs montpelliérains impliqués dans la contestation de la loi Immigration (citons entre autre le collectif Migrants Bienvenus 34, La Ligue des Droits de l’Homme Montpellier, Solidaires 34, la FSU ou encore le Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier), tout comme les soutiens à la Palestine, avaient alors décidé de mener une manifestation commune ce dimanche, avec deux cortèges.

Le texte d’appel, qui mentionne « une manifestation, deux cortèges […] contre l’impérialisme et le racisme. », met en avant les valeurs et pratiques racistes communes aux deux problématiques, lesquelles justifient à la fois la colonisation de la Palestine par Israël et les privations de droit pour les étrangèr·es, souvent issu·es de l’ancien empire colonial, en France.

Force est de constater que la démarche commune aura permis de regarnir les rangs des manifestant.e.s, puisque près de 1500 personnes auront finalement participé au défilé, entre Plan Cabanes, Observatoire, la gare Saint-Roch, la Comédie, avant dispersion devant la préfecture.

À noter l’absence de la CGT, qui suit en ça la consigne de la confédération : ne pas appeler à manifester cette semaine, pour privilégier les cortèges organisés la semaine prochaine, alors que le 25 le texte de la loi Immigration doit passer devant le Conseil Constitutionnel qui devrait censurer plusieurs articles.

La loi Asile et Immigration, adoptée le 19 décembre 2023 à l’Assemblée Nationale, fait particulièrement polémique pour sa reprise de nombreux points du programme du RN, notamment en matière de « préférence nationale ».

Entre autres méfaits, elle introduit un nouveau critère de préférence nationale en exigeant des conditions de présence en France (cinq ans) ou de travail (30 fiches de paie) pour avoir accès aux allocations familiales et aux aides au logement. Elle met aussi fin à l’automaticité du droit du sol pour les personnes nées en France de parents étrangers, censées acquérir la nationalité française automatiquement à leur majorité. Pour plus de détails, vous pouvez lire cet article de Rapports de Force.

Une nouvelle manifestation contre la loi Immigration est donc d’ors et déjà programmée pour le dimanche 21 janvier, au départ de la place Albert 1er à 14h30.

Tandis que les membres du comité local de BDS (Boycott Désinvestissements Sanctions, une campagne qui vise à lutter contre l’apartheid israélien) appellent à une action la veille, samedi 20 janvier (plus de précisions à venir, se tenir informés sur les réseaux sociaux).

Avant ça, jeudi 18 janvier, une discussion sur la Palestine est organisée par le même comité, sur le thème « Contre le colonialisme de peuplement et l’apartheid, quelle résistance avec le peuple palestinien ? », avec la présence en visio de deux palestinien.nes résidant en France (Nantes et Paris). Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot

