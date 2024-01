Cette semaine dans l’Hérault : manif contre la loi Immigration, luttes de précaires, Palestine

Lundi 15 janvier

Le Vigan : permanence d’entraide de l’assemblée des précaires Sud-Cévennes (problèmes administratifs, impayés, litiges avec proprio ou employeur), de 11h à 14h à la P’tite Base, place de la mairie.

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch.

Frontignan : atelier de préparation de matériel de propagande féministe, à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo

Mardi 16 janvier

Ganges : table ronde sur le thème « Amour et anarchisme », à partir de 18h30 au Café du siècle, 1 rue Biron

Mercredi 17 janvier

Montpellier : discussion autour du livre « Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité » de David Graeber et David Wengrow. Ce sera au Centre Ascaso Durutti, 6 rue Henri René, dans le cadre du Séminaire Anar-UFR0. Acceuil dès 18h30, début pour 19h.

Jeudi 18 janvier

Frontignan : discussion autour du thème « Discrimination algorithmique des allocataires de la CAF », à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo.

Montpellier : discussion sur la Palestine organisée par le comité Boycott Désinvestissements Sanctions 34, sur le thème « Contre le colonialisme de peuplement et l’apartheid, quelle résistance avec le peuple palestinien ? » Présence en visio de deux palestinien.nes résidant en France (Nantes et Paris). Ce sera à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot.

Vendredi 19 janvier

Ganges : permanence d’entraide de l’assemblée des précaires Sud-Cévennes (problèmes administratifs, impayés, litiges avec proprio ou employeur), de 10h à 13h à La Bougeotte, place Fabre de l’Olivet.

Samedi 20 janvier

Pont d’Hérault : goûter et assemblée des précaires du Sud Cévennes pour organiser luttes et solidarités face à la précarité (travail, logement, revenus, santé, transport, alimentation…). Ce sera à l’Étuve, route de Ganges, 15h30 pour le goûter et 17h30 pour l’assemblée.

Montpellier : assemblée de lutte « Organisons-nous pour l’accès à la bouffe », avec projection de documentaire et repas à prix libre (gretchka aux légumes). À partir de 18h30 au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie.

Dimanche 21 janvier

Montpellier : manif contre la loi Immigration à 14h30 au départ de la place Albert 1er.

Montpellier : formation à la désobéissance civile organisée par le comité local Extinction Rébellion, de 10h à 16h à La Base, 15 rue Chaptal, avec repas partagé. Inscription obligatoire ici. Attention, se tenir informé, la formation doit avoir un minimum d’inscrits pour avoir effectivement lieu.

