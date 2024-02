À la veille du Salon, les agriculteurs en colère multiplient les actions dans la région

Alors que les agriculteurs.trices font leur retour dans Paris à la veille du Salon, les actions se multiplient aussi dans l’Hérault, le Tarn, le Gard et l’Aveyron.

Dans l’Hérault, la Coordination Rurale a mené avec des agriculteurs.trices indépendant.es une opération devant le magasin Aldi des Tanes Basses à Clermont l’Hérault, avant d’aller bloquer la centrale logistique Système U, aux abords de laquelle une action avait déjà eu lieu le 13 février.

Les manifestants.es ont ensuite rejoint Paulhan. Une opération escargot a eu lieu sur l’A75.

De leur côté, la FDSEA et les JA de l’Hérault ont organisé une action pédagogique sur l’étiquetage de la provenance des produits au supermarché de Carrefour Balaruc. D’autres actions du même type ont eu lieu ces derniers jours dans des grandes surfaces de Pézenas et Béziers.

La FDSEA 34 se dit en partie satisfaite de la première salve de mesures annoncées par le gouvernement le 1er février. Elle attend néanmoins de nouvelles annonces autour de la simplification administrative, de la fixation des prix et du revenu paysan.

Le syndicat s’est prononcé pour le maintien de la trêve débutée début février pendant le Salon de l’Agriculture, n’excluant toutefois pas totalement l’hypothèse d’un nouveau durcissement de la mobilisation au mois de mars.

Dans le département, les candidatures pour le fonds d’urgence viticole ont été prolongée jusqu’au 10 mars. 80 millions d’euros ont été alloués à ce fonds d’urgence, dont 13 pour l’Hérault. Un assouplissement des règles de tirs de défense contre le loup a aussi été adopté.

De nombreux.ses éleveurs.ses non-syndiqué.es demandaient des mesures allant dans ce sens lors du rassemblement du 1er février organisé à Lodève.

À Nîmes, un groupe d’agriculteurs.trices mené par la FDSEA et les JA a allumé un feu de palettes et de pneus devant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) à Pissevin. Avant d’aller manifester sur le parking du Carrefour Nîmes Étoiles, sur lequel des gravats et du lisier ont été déversés. La grande surface a été bloquée avec gravats, tracteurs et caddies. La journée se sera finie devant la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

Lundi 19 février les même syndicats avaient ciblé l’Intermarché de Quissac, celui de Saint Christol les Alès ainsi que le centre commercial de la Rocade Sud d’Alès, après avoir manifesté leur solidarité avec plusieurs agriculteurs.trices convoqué.es à la gendarmerie de Quissac en rapport avec des actions menées au mois de janvier. La convocation avait été reportée.

Des banderoles ont été installées par les Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron devant la gare ainsi qu’à l’aéroport de Rodez, au bord de l’autoroute A75 à Sévérac, à Villefranche-de-Rouergue, Najac et sur le Ségala.

Une nouvelle grande manifestation en tracteur avait été organisée dans les rues de la ville la veille, jeudi 22 février, cette fois-ci par les agriculteurs.trices non-syndiqué.es du Collectif Paysans Occitans 12.

Mercredi 21 février, à l’appel de la Confédération Paysanne, une centaine de militant.es et sympathisant.es sont venu.es revendiquer une revalorisation du prix du lait devant la société Roquefort, filiale de Lactalis.

Les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA du Tarn ont bâché une dizaine de radars routiers entre Gaillac et Graulhet. Une action que les deux syndicats comptent réitérer pendant le week-end.

Pendant ce temps, deux cortèges ont eu lieu à Paris. Celui de la FNSEA et celui de la Coordination Rurale. Les agriculteurs.trices de la Coordination Rurale étaient censés quitter Paris en début de soirée. Ce qu’ils ont refusé de faire, cherchant à passer des barrages de police pour se rendre au Salon de l’Agriculture. La préfecture menaçait en début de soirée d’avoir recours à des interpellations.

La FNSEA et les JA tiennent un campement Porte de Versailles qui draîne plusieurs centaines d’agriculteurs.trices.

D’autres convois sont partis de plusieurs régions aujourd’hui, et devraient rejoindre Paris dans les prochains jours.

