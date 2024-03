À l’approche des JO, les profs d’EPS en campagne

Les profs d’EPS du Snep-FSU de Montpellier étaient en campagne ce vendredi 15 mars, pour plus de sport et des embauches.

Alors qu’une journée d’action nationale est en cours ce vendredi 15 mars, avec notamment une manif à Paris, les profs d’EPS du SNEP-FSU étaient en campagne à Montpellier.

À l’approche des JO, ils demandent une loi de programmation comportant un doublement des heures d’EPS dans l’Éducation Nationale, ainsi que les embauches massives qui iraient avec.

Et dénoncent la dégradation des conditions d’exercice de leur métier, et la minoration de leur matière, alors que celle-ci répond à des enjeux importants de santé publique.

« Une loi de programmation pour renforcer l’enseignement de l’EPS, c’est possible, ça c’est déjà vu dans les années 60, quand la France voulait plus de champion.nes aux JO. », plaide un syndicaliste du SNEP devant le rectorat de Montpellier.

Localement, la campagne du SNEP s’est faite en deux temps. Dans la matinée, les syndicalistes ont fait une intervention en STAPS, la branche universitaire spécialisée dans les sports. Puis une dizaine de profs sont venus soutenir une délégation reçue au rectorat de Montpellier.

Le SNAP 34 compte bien participer à la journée de grève et de manif des trois fonctions publiques prévue le 19 mars, pour de meilleurs salaires et contre la dégradation des services. (Rendez-vous montpelliérain : 14h place Albert 1er).

