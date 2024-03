Montpellier : grève dans les laboratoires Inovie

Les salariés des laboratoires d’analyses médicales Labosud, du groupe Inovie, dont le siège est à Montpellier, sont en grève ce vendredi 15 mars. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, alors que leur groupe aurait grandement augmenté ses profits durant la crise sanitaire

C’est une enquête de “Cash investigation”, sur France 2, qui a mis le feu aux poudres. L’émission d’Élise Lucet présente le laboratoire Labosud, du groupe Inovie, comme “un profiteur de crise”, et les salariés dénoncent une hausse de 80% du chiffre d’affaires du laboratoire durant la pandémie, sans améliorations du côté des salaires ou des conditions de travail.

« Les dirigeants d’Inovie ont camouflé un plan social et poussé 1 000 salariés vers la sortie. La mise à la porte de ces 1 000 salariés avec le rachat de la société par des investisseurs n’est que le début de l’extinction des laboratoires de proximité », dénonçait Élodie Rollet Paoli, infirmière dans un laboratoire nîmois, élue au CSE (Comité social et économique) et membre du syndicat Force Ouvrière, dans les colonnes d’Objectif Gard.

Après près de cinq heures de négociations avec la direction le 5 mars, la direction a annoncé une nouvelle rencontre le 27 mars. Visiblement, les salariés n’ont pas trouvé d’issue profitable à ces négociations et l’intersyndicale a entamé un mouvement de grève pour demander une hausse des salaires.

Le Poing vous tiendra informé des suites de cette mobilisation.

