Montpellier : CGT et FSU fêtent la Sécu et annoncent les mobilisations à venir

Une journée pour fêter la Sécurité Sociale était organisée par la CGT Montpellier ce vendredi 15 mars, avec le soutien de la FSU. L’occasion de revenir sur les réformes antisociales du moment et d’annoncer un planning de mobilisations.

Cette journée d’étude sur la Sécurité Sociale organisée par la CGT Montpellier a commencé par un premier cycle de débats dans la matinée, dans la salle Jacques 1er d’Aragon.

Une grillade a ensuite rassemblé plusieurs dizaines de syndicalistes devant la CPAM, sur le Cours Gambetta.

Les secrétaires des syndicats CGT Énergie Hérault et CGT Cheminots Montpellier ont ensuite pris la parole, accompagné.es d’une syndicaliste du CHU de Montpellier.

Un hommage a été rendu aux conquis sociaux du Conseil National de la Résistance et à la Résistance, après l’entrée au Panthéon des époux Manouchian, membres des Francs-Tireurs Partisans Main d’œuvre immigrée. CGT et FSU sont revenus sur leur opposition aux réformes de l’assurance chômage, des retraites, et à la Loi Asile Immigration, malgré la censure de nombre de ses articles par le Conseil Constitutionnel.

Avant d’annoncer les prochaines luttes intersyndicales.

Mardi 19 mars aura lieu une journée de grève et de manif des trois fonctions publiques, pour les salaires et contre la dégradation des services. La manif montpelliéraine partira à 14h de la place Albert 1er.

Une manif des retraité.es pour la hausse des pensions aura lieu le 26 mars (10h30 place de la Comédie pour Montpellier).

Enfin le 23 avril une manif intersyndicale aura lieu à Béziers contre la montée de l’extrême-droite. Notons que le syndicat FO Béziers, récemment épinglé par Street Press pour ses liens avec le très droitier maire de Béziers Robert Ménard, ne participe pas à cette mobilisation unitaire.

La journée d’étude sur la Sécurité Sociale se sera achevée par un nouveau cycle de débats, à nouveau organisés dans la salle Jacques 1er d’Aragon.

