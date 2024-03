Médias : Bolloré étend son empire à Montpellier

Le milliardaire proche de l’extrême-droite prolonge son emprise sur le paysage médiatique avec “L’essentiel”, un média digital sous forme de newsletter qui devrait apparaître dans le Clapas fin mars ou début avril

Alors qu’il était auditionné par le Sénat hier, mercredi 13 mars au sujet du renouvellement de la fréquence TNT de sa chaîne C8, Vincent Bolloré, milliardaire proche de l’extrême-droite (bien qu’il disait en février dernier qu’il n’avait “aucune idéologie politique” ), continue d’étoffer son impressionnant (et inquiétant) portefeuille de médias.

Après Canal+, CNews, C Star, Europe 1, RFM, Télé Loisirs, Géo, Gala, Voici, Femme Actuelle, Capital, Le journal du Dimanche, voilà qu’il se développe dans le Clapas avec un nouveau média digital local sous forme de newsletter : “L’Essentiel”. Déjà présent dans plusieurs métropoles françaises (Bordeaux, Nantes, Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg, Paris), devrait s’installer à Montpellier fin mars ou début avril, et une offre d’emploi de rédacteur en chef a circulé dans les réseaux locaux de la presse ces derniers jours (pour minimum 3 800 euros par mois, la presse n’est pas en crise chez tout le monde visiblement…) Le directeur de publication de cette nouvelle feuille de chou s’appelle Jean-Christophe Thiéry, PDG de Bolloré Média. L’essentiel entend, selon l’offre d’emploi pour le poste de rédac’ chef repérée sur le site “Talent détection”, “être présent dans les 15 premières métropoles françaises à horizon fin 2024.” Taquin, le Poing a hésité a envoyer la fiche de poste au fait-diversier Montpelliérain Jean-Marc Aubert, connu, entre autres, pour ses propos racistes…

Concentration des médias : Y en a marre !

Selon l’économiste des médias Julia Cagé, en 2022, en France, 9 milliardaires possédaient 80 % des médias français. Un chiffre dangereux pour le pluralisme de la presse. En novembre 2023, Le Poing était à Paris avec près de 100 autres médias indépendants et collectifs de journalistes pour les “États Généraux de la presse indépendante”, pour porter pas moins de 59 revendications parmi lesquelles “Interdire à tout groupe industriel dont l’activité principale n’est pas l’information de devenir l’opérateur direct d’un média”, ou encore, “Les conventions passées par l’Arcom pour l’attribution de fréquences TNT publiques et en accès libre doivent interdire la transformation d’une chaîne d’information en une chaîne d’opinion et obliger à un réel pluralisme au sein de ces chaînes.”

Une exigence on ne peut plus d’actualité à l’heure du renouvellement de fréquence pour C8, alors que Libération écrivait la semaine dernière que Cnews, autre chaine du groupe Bolloré, invitait surtout des journalistes de droite et d’extrême-droite, sans préciser leur média d’origine.

Face à cette Bollorisation des médias, une seule solution : lisez, soutenez et abonnez-vous à la presse indépendante ! (Comme Le Poing, par exemple…)

