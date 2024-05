À Lodève, un 1er mai sous le signe de la paix et du malaise hospitalier

Une centaine de personnes se sont retrouvées ce mercredi 1er mai devant la sous-préfecture de Lodève. Malaise dans les hôpitaux, dégradation des services publics, mais aussi paix et antifascisme : les thèmes abordés dans la mobilisation du jour étaient variées.

Une CGT revigorée

C’est sous une pluie battante qu’une grosse centaine de personnes se sont retrouvées devant la sous-préfecture de Lodève pour le 1er mai. Dans la foule, une grosse majorité de syndicalistes de la CGT, mais aussi des lycéens du Syndicat de Combat Lycéen de Lodève.

“On a connu une grande vague d’adhésion après le mouvement contre la réforme des retraites », nous apprend Thierry Bousquel, secrétaire de l’Union Locale Clermont-Lodève. « Que ce soit des personnes isolées sur leur lieu de travail qui viennent nous aider à l’UL, ou d’autres qui rejoignent des syndicats déjà existants. Là ça s’est un peu calmé, mais beaucoup de nouvelles et nouveaux sont resté.es, et des gens continuent à nous rejoindre au compte-goutte. »

Malaise hospitalier

Élie Mazzarone est secrétaire général de la section syndicale du Centre Hospitalier de Lodève, récemment ouverte en décembre 2021. « On a beaucoup de problèmes avec la direction. », explique-t-il. « On aimerais que tous les agents du Centre Hospitalier puissent avoir trois semaines de congés consécutifs en été. Il nous faut plus de matériel, plus de personnel, plus de ressources. Le personnel encadrant manque de respect envers les autres salarié.es. Dans les différentes réunions de Comité Social et Économique on nous impose des questions, on ne nous laisse pas assez de temps pour préparer les réunions, et on est en dessous du nombre de réunions que la direction a l’obligation d’organiser. Pour toutes ses raisons on sera mobilisé.es le 13 mai, et on lâchera rien ! »

Le syndicat a déposé le 30 avril un préavis de grève pour la journée du 14 mai, et un rassemblement accompagnera la grève, à 14h15 devant l’EHPAD du Centre Hospitalier de Clermont l’Hérault.

Thierry Gervais est lui secrétaire du syndicat CGT du Centre Hospitalier de Lodève. Une mobilisation commune de son syndicat et de l’association Pour de Véritables Urgences à Lodève se dresse contre la dégradation du service public hospitalier du territoire.

« Le Centre d’Accueil de la Permanence des Soins (CAPS) est un service ouvert sept jours sur sept à n’importe quelle heure destiné à près de 15 000 personnes autour de Lodève. », éclaircit-il « Il est équipé d’un scanner, et en mesure de prendre en charge des situations d’urgence et parfois d’éviter des drames. Le Centre Hospitalier le plus prêt qui soit aussi capable de ça se trouve à Montpellier, à 45 minutes de route minimum. Déjà on y manque de médecins, et le service a été fermé 5 ou 6 jours en avril. L’ARS nous avait promis une transformation en Antenne Médicale d’Urgence, mais ça ne se fait pas et il y a des bruits de couloir qui disent que le CAPS fermer une partie du temps.»

Le 22 avril 200 personnes manifestaient devant le Centre Hospitalier, et un autre événement d’ampleur se prépare avant l’été. En attendant une pétition est disponible en ligne, mais aussi dans les commerces lodévois et des villages alentours, qui a déjà recueilli plus de 3 000 signatures.

« Paix entre nous, guerre aux tyrans »

Un discours est revenu sur les nombreux reculs sociaux à venir : nouvelle réforme de l’assurance chômage, coupes budgétaires massives, nouvelle Loi Travail encore défavorable à la représentation des salarié.es en entreprise… Thierry Bousquel, prêt d’une banderole grimée d’un « Paix entre nous, guerre aux tyrans », a tenu dans un discours à « exprimer toute la solidarité de la CGT avec les milliers de victimes civiles de conflits armés qui se multiplient. » « Les choses sont désormais très claires. L’alliance de la droite avec l’extrême droite, organisée par le capital, permet à l’extrême droite d’accéder au pouvoir et de multiplier les conflits armés. C’est le point commun entre Netanyahou et Poutine. C’est pourquoi nous avons choisi de manifester à Béziers le 23 avril, dans la ville d’un Robert Ménard qui représente si bien cette alliance entre la droite et l’extrême-droite. »

Le syndicaliste a ensuite exprimé sa solidarité avec Jean-Paul Delescaut, responsable CGT condamné à un an de prison avec sursis pour un tract de son Union Départementale sur la Palestine. « Ce qui démontre la volonté du gouvernement d’empêcher la mobilisation contre le massacre en cours à Gaza et de museler l’expression pour un cessez-le-feu immédiat et pour une paix juste et durable incluant deux États aux frontières reconnues », a-t-il ajouté sous les yeux d’une poignée de militant.es de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS). « La France est désormais le deuxième exportateur d’armes et le gouvernement appelle maintenant ouvertement à une économie de guerre, avec un discours encore plus militariste que celui de l’OTAN. Après avoir décidé de consacrer 413 milliards d’euros pour investir dans le cadre de la loi de programmation militaire 2023-2030, Macron a annoncé 3 milliards supplémentaires pour alimenter la boucherie sur le front ukrainien. », a dénoncé M. Bousquel en guise de conclusion.

