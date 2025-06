À Montpellier, l’intersyndicale se mobilise pour soutenir la Palestine et appeler à la fin du génocide

À la suite d’un appel national de mobilisation intersyndicale de soutien à la Palestine, les syndicats se sont réunis ce samedi 14 juin à 11 heures, sur la place du marché aux fleurs à Montpellier. Aux côtés de la CGT, de la CFDT, de l’UNSA, de la FSU et de Solidaires, près de 300 personnes se sont rassemblées symboliquement devant la préfecture de l’Hérault pour montrer un front uni d’une ampleur inédite et exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Sur les marches de la fontaine de la place du marché aux fleurs de Montpellier, les syndicats s’affichent unis. CFDT, CGT, Solidaires, UNSA et FSU s’expriment d’une même voix : “Nous appelons les décideurs français et européens à aller au-delà des déclarations d’indignations et de suspendre les accords entre l’Union Européenne et Israël.” À la suite d’une semaine chargée de rassemblements en soutien à la Palestine et aux humanitaires de la Flottille de la liberté arrêté·es par Israël, l’intersyndicale a appelé à une journée de mobilisation massive partout en France ce samedi. Au micro, Myriam Rivoire, co-secrétaire de la CGT Hérault, ne manque pas de rappeler les initiatives de la société civile. Les dockers de Fos sur Mer et de Gênes qui ont refusé de charger des conteneurs d’armes à destination d’Israël sont applaudis massivement par la foule. Le mot d’ordre est clair : que les gouvernements européens se mobilisent pour exiger et faire appliquer un cessez-le-feu à Gaza.

Alors qu’une manifestation était déjà organisée par BDS/Urgence Palestine à 17 heures, près de 300 personnes ont répondu présentes ce matin. De nombreuses mobilisations ont eu lieu depuis l’arrestation des humanitaires du Madleen, dont faisaient partie Rima Hassan et Greta Thunberg. A Montpellier, plus de 3 000 personnes s’étaient rassemblées lundi 9 juin place de la Comédie. Et depuis le 12 juin, une trentaine de militants occupent la place de la Comédie la nuit, comme un écho à l’occupation de la place de la République à Paris.

Marguerite est syndiquée à la FSU, et s’est rendue place du marché aux fleurs afin de soutenir les appels à un cessez-le-feu à Gaza. (Photo Le Poing)

Mobiliser la société civile

Faire pression, c’est bien ce qu’entendent faire les syndicats et les citoyen·nes présent·es aujourd’hui. A l’ombre d’un drapeau palestinien accroché à un arbre, Jérôme et Nabil aspirent à une lutte massive. “Dans la devise française, on oublie bien trop qu’il y a fraternité”, se désole Jérôme. Le cinquantenaire est accablé : “Il faut l’arrêt des ventes d’armes françaises à Israël. Elles servent à tuer des gens qui crèvent déjà de faim. C’est insupportable, tout est en ruine.” Pour son ami Nabil, il est urgent que les institutions réagissent : “C’est trop facile de génocider une population en disant que l’on vise le Hamas. Il faut que le droit international soit reconnu. Il faut un droit de bon sens.”

Nabil s’est mobilisé ce samedi 14 juin 2025 à l’appel de l’intersyndicale pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza). (Photo : Le Poing)

Les deux amis sont attristés du traitement médiatique, des débats simplifiés et des amalgames réguliers. Nabil précise : “Le sionisme est un extrémisme, c’est un colonialisme et un impérialisme qui refuse l’existence de tout un peuple. Donc je suis antisioniste, cela ne veut pas dire que je suis antisémite. Je veux juste que le massacre des Palestiniens s’arrête.”

Un sursaut bienvenu

“Tout le monde ferme les yeux, ça nous dégoûte.” Morgane et Eva sont venues ce matin soutenir la cause palestinienne. Cette dernière espère des actions concrètes : “Les gouvernements ne font rien. On attend au minimum que l’aide humanitaire puisse entrer à Gaza.” Plusieurs personnes de leur entourage se sont penchés sur la guerre menée par Israël en Palestine lors de l’arrestation des membres de la Flottille de la Liberté : “C’est mieux que rien, mais c’est dommage qu’il ait fallu ça pour que l’attention se concentre sur le blocus.”

Eva et Morgane se sont mobilisées ce samedi 14 juin 2025 devant la Préfécture pour soutenir la Palestine. (Photo : Le Poing)

Dans la foule, Nathalie Oziol, députée LFI de l’Hérault, est venue soutenir le mouvement : “Tous les secteurs de la société s’organisent pour exiger une réaction du gouvernement, qui laisse croupir deux ressortissants français dans des prisons israéliennes.” Ce samedi, Yanis Mhamdi, journaliste à Blast, et Pascal Maurieras, marin, ainsi que le Néerlandais Marco Van Rennes sont encore détenus à Givon par Israël. Leur expulsion a été annulée en raison de la fermeture de l’espace aérien israélien, à la suite de l’attaque menée contre l’Iran par l’Etat hébreu. La députée a par la même annoncé que son groupe allait déposer une proposition de résolution afin de suspendre l’accord entre l’UE et Israël.

L’embrasement au Proche-Orient inquiète

“Le gouvernement ne peut pas ignorer une revendication populaire aussi importante que celle-ci.” insiste la députée. Elle attend aussi une réaction locale : “Nous revendiquons la suspension du jumelage entre Montpellier et Tibériade. Le maire de Montpellier tarde à prendre des mesures.”

D’autres préoccupations s’ajoutent quant à l’escalade guerrière au Proche-orient. Le groupe LFI devrait demander au Premier Ministre d’organiser un débat à l’Assemblée Nationale concernant l’attaque israélienne en Iran du vendredi 13 juin : “Je suis stupéfaite de la réaction du président Emmanuel Macron affirmant qu’ Israël à le droit de se défendre. Il annonce une guerre préventive, alors que c’est un acte d’agression.”

D’autres mobilisations sont prévues ce samedi : Marche des Fiertés et manifestation pro-Palestine à 17h à La Paillade oragnisée par BDS/Urgence Palestine. L’occupation nocturne de la place de la Comédie par les militants pro-palestiniens devrait être reconduite ce soir, à partir de 20h.

Pour plus d’informations sur la situation à Gaza, retrouvez très régulièrement sur l’Agora du Poing les chroniques de Brigitte Challande, réalisées avec des membres de la société civile gazaouie.

Justine Rouillard

