À Montpellier, une fin de semaine sous le signe du soutien au peuple palestinien

Manifestation, rassemblement, stands : de nombreuses initiatives sont prises dans le Clapas en cette fin de semaine en soutien au peuple palestinien.

Alors que le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) a demandé lundi 20 mai l’émission de mandats d’arrêt contre Benyamin Netanyahu, son ministre de la Défense Yoav Gallant, et trois responsables du Hamas, un rassemblement aura lieu ce jeudi 23 mai pour que les universités demandent un cessez le feu en Palestine, à l’initiative de Force Ouvrière Enseignement Supérieur Recherche, à 12h30 sur la place Eugène Bataillon à Triolet.

Un peu plus tard dans la journée, à 13h30, aura lieu un rassemblement de soutien à José Luis Moraguès, militant du comité héraultais Boycott Désinvestisssements Sanctions 34, à l’occasion d’une audition dans le cadre du dépôt de plainte de la présidente de région Occitanie ”socialiste” Carole Delga pour diffamation, par rapport à la diffusion de cette affiche. Ce sera devant l’Hôtel de Police, avenue du Comté de de Melgueil. José Luis Moraguès est déjà attaqué pour les même raisons par le sénateur PS Hussein Bourgi. Son procès pour cette première plainte aura lieu le 6 juin, un rassemblement de soutien est déjà prévu à 13h30 devant le Tribunal Judiciaire, place Pierre Flotte.

Samedi 25 mai, des stands et animations en soutien à la Palestine seront mis en place de 9h à 18h sur la Place de la Comédie, avant le départ d’une manifestation appelée par l’inter organisation, à partir de 18h, toujours sur la place de la Comédie.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :