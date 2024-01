Accueil de Zemmour à Montpellier : le Dièze persiste et signe

Dans un communiqué de presse publié ce lundi après-midi, la salle de spectacle, que nous avons interpellé sur sa réception d’un meeting du parti Reconquête ce mardi 23 janvier, assume louer une salle à Eric Zemmour en arguant d’une “neutralité” du lieu

Depuis la publication de notre article hier soir, sur la venue du polémiste d’extrême-droite Eric Zemmour au Dièze, salle de spectacle Montpelliéraine, les commentaires demandant à la salle de se justifier se multiplient sur les réseaux sociaux. Et pour cause, la salle, qui accueille régulièrement des soirées techno queer, loue également son espace à un individu condamné pour injures homophobes et qui rappelle régulièrement qu’il veut combattre les “mouvements wokistes”.

Dans un communiqué publié ce lundi, le Dièze explique : “Le Dieze doit garder une position neutre quant à l’accueil du parti “reconquête” ce mardi. C’est une salle de location qui répond à des demandes professionnelles. Il a accueilli de nombreux partis politiques. Il doit continuer à être impartiale sur ses contrats de location, et ne fermera jamais la porte à un parti, même si celui-ci ne représente en rien les valeurs de l’établissement. Le Dieze ne prend jamais parti. Aussi les événements qui y ont lieu, les artistes qui s’y produisent et le personnel qui y travaille sont extérieurs à tout cela.”

Rester “neutre” face à l’extrême-droite est une gageure qui contribue à normaliser des idées dangereuses. Au Dièze, désormais, d’assumer auprès de sa communauté sa décision d’accueillir le chef d’un parti identitaire aux idées racistes et sexistes.

Plusieurs artistes et collectifs ont déjà appelé à boycotter le Dièze, ou ont annoncé annuler des soirées prévues en ce lieu. C’est le cas du Madrediosa, bar LGBT des Beaux-Arts qui a décidé d’annuler une soirée au Dièze à la suite de la décision de la salle.



