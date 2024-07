Alexandre Allegret-Pilot, candidat Ciottiste dans le Gard aux propos sexistes et transphobes sur Twitter

Le compte X (ex-Twitter) d’Alexandre Allegret-Pilot, candidat Ciottiste soutenu par le RN aux législatives dans la cinquième circonscription du Gard, est inaccessible depuis ce jeudi 4 juillet. Lui qui parlait de la parité comme une “régression” se dit aujourd’hui victime de “harcèlement et de signalements en masse” dans les colonnes de Midi Libre

De tous les commentaires haineux qu’il a laissé sur X (ex-Twitter) entre 2023 et 2024, il ne reste aujourd’hui que des captures d’écran. Le compte d’Alexandre Allegret-Pilot, candidat Ciottiste soutenu par le RN aux législatives dans la cinquième circonscription du Gard n’est plus accessible depuis le 4 juillet.

On y trouvait des Tweets dénoncés par l’équipe de son adversaire du Nouveau Front Populaire Michel Sala, sur lesquels on pouvait lire des propos sexistes. Pour lui, la parité homme-femmes est une “régression”, et il évoque une “mascarade” quand Aurore Lalucq, co-présidente du mouvement Place Publique, se félicite d’une proposition de loi pour l’inscription de l’IVG dans la constitution. Des déclarations sexistes, mais aussi transphobes : sous un article de France Info intitulé “Pourquoi la droite et l’extrême-droite s’attaquent aux transitions de genre chez les mineurs”, Alexandre Allegret-Pilot commente : “Le bon sens serait de droite ? Gardez cet article au chaud”. Et quand Mediapart publie un article sur les médecins qui accompagnent les enfants trans, le candidat Ciottiste évoque les “médecins nazis.”

Comme beaucoup de militants de son camp, Alexandre Allegret-Pilot s’est montré extrêmement virulent à l’encontre de l’Insoumise Rima Hassan en lui suggérant un “aller simple”, sous un de ses posts au sujet de la Palestine. De même quand la journaliste Hana Ghezzar Bouakkaz fait un post pour célébrer la journée du Chahid le 18 février dernier (journée célébrant la mémoire des Algériens morts en luttant pour l’indépendance du pays), le candidat Ciottiste lui demande ce qu’elle fait en France.

“Tract diffamatoire”

A côté des affiches collées par les militants d’Alexandre Allegret-Pilot dans sa circonscription, on peut voir également un tract qui résume le “bilan” du député dissous Michel Sala, candidat à sa réélection. Un bilan qualifié de “diffamatoire” par l’équipe de campagne de l’Insoumis. Sur la première ligne du document, il est écrit que Michel Sala serait dans les 4% de députés les moins présents à l’Assemblée Nationale sur les 12 derniers mois.

Un propos à nuancer très largement : selon les statistiques de l’Assemblée Nationale, Michel Sala serait en effet l’un des 150 députés les moins actifs dans l’hémicycle si l’on prend en compte uniquement le nombre d’interventions orales longues ou coutres qu’il a effectué sur les 19 derniers mois d’exercices. A contrario, il fait parti des 150 députés qui ont signé le plus de propositions de lois et d’amendements, toujours sur les 19 derniers mois d’exercices. “Il est au dessus des moyennes”, commente Armand Crépin, son directeur de campagne.

Victimisation

Interrogé dans les colonnes du Midi Libre, Alexandre Allegret-Pilot, tout en assumant avoir tenu ces propos sur X, joue la victime, en se disant au cœur d’une “cabale malhonnête” mené par ses adversaires politiques, contre qui il annonce avoir porté plainte pour diffamations et menaces, tout en évoquant du “harcèlement et des signalements en masse” qui auraient fait “sauter” son compte X.

Bref, malgré les efforts de “dédiabolisation”, le Rassemblement National (qui, on le rappelle, a été cofondé par l’ancien SS Pierre Bousquet) a du mal à masquer ce qu’il est réellement : un parti raciste, sexiste et transphobe. Organisons-nous pour combattre l’extrême-droite sur tous les fronts, partout où c’est possible.





Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON