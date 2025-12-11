Appel aux ministres de la justice et de l’intérieur : respectez la liberté de la presse, renforcez le secret des sources

Plus de 130 médias et organisations, dont Le Poing, somment les ministres de l’Intérieur et de la Justice de garantir et renforcer la liberté de la presse. Après une année d’interpellations, de violences policières et d’acharnement judiciaire contre des journalistes, ils exigent une réforme claire du secret des sources et la fin de l’impunité des atteintes qui le menacent

Il y a près d’un an, 110 médias et organisations interpellaient le gouvernement pour réclamer une réforme de la loi de 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes. Les contours flous de ce texte et l’absence de véritables garde-fous ont facilité des atteintes à la liberté de la presse depuis 15 ans.Pour rappel, au moins 27 journalistes ont été convoqué·es ou placé·es en garde à vue par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), selon un décompte réalisé par le journal Télérama.

Depuis notre courrier, les intimidations contre la presse n’ont pas cessé : elles ont franchi un cran supplémentaire. Alors que l’État français a été condamné en 2023 pour l’arrestation illégale d’un journaliste couvrant une action écologiste, la police a à nouveau reçu l’ordre d’interpeller et placer en garde à vue, le 1er juillet, le journaliste Enzo Rabouy quinze jours après qu’il a couvert une action militante en marge du Salon du Bourget.

Le parquet général poursuit également son acharnement contre Ariane Lavrilleux, journaliste de Disclose et membre du groupe de travail sur le secret des sources à l’origine de cet appel. L’AFP apprend que le parquet général de la cour d’appel de Paris a fait appel de la décision de non-lieu rendue par la juge d’instruction. Alors que la justice a reconnu l’intérêt public des révélations de Disclose sur l’opération militaire secrète de la France au profit de la dictature égyptienne, la journaliste pourrait être renvoyée devant un tribunal, plus de deux ans après avoir subi une garde à vue, une perquisition et des mesures disproportionnées de surveillance.

Une autre procédure judiciaire vise le journaliste Philippe Miller, à la suite d’une plainte pour vol de données déposée par un cabinet d’avocats dont il avait relaté les pratiques douteuses. Pour contester la saisie de son ordinateur et de son matériel professionnel, il a tenté d’opposer le secret des sources. Mais la juge des libertés et de la détention a validé l’atteinte à ce secret, en considérant que la simple existence d’une enquête pénale relevait d’un “impératif prépondérant d’intérêt public”. Si n’importe quelle enquête pénale permet de lever le secret des sources, ce dernier n’existe plus.

Enfin, les vidéos policières révélées par Libération et Mediapart montrent que les forces de l’ordre déployées à Sainte-Soline ont multiplié les tirs illégaux et visé, en toute connaissance de cause, des journalistes qualifiés de « pue-la-pisse ». Lors des manifestations du 10 septembre, Reporters sans frontières a recensé sept cas de journalistes entravés physiquement, dont certains blessés par des éclats de grenade. Le 17 novembre, plusieurs journalistes de Reporterre, Blast et Libération ont été violentés par les forces de police et gazés à bout portant alors qu’ils couvraient une action de désobéissance civile menée par plusieurs ONG sur le site normand du géant de l’agrochimie BASF.

Ces attaques inacceptables dans un État de droit sont le résultat d’une année d’immobilisme du gouvernement. Qu’est devenue la promesse de Rachida Dati, lors des États généraux de l’information, d’un projet de loi qui garantit le droit à l’information ? Ce projet est pour l’heure gardé secret. Le groupe de travail avait été reçu en février par le cabinet du premier ministre, puis au début de l’été par le ministère de la Justice afin de discuter de ses propositions et de remettre une note d’analyse détaillée sur leur application concrète.

Pour rappel, nous voulons :

● Mieux encadrer les conditions de la levée du secret des sources, qui est aujourd’hui possible dans le cas, mal défini, d’un « impératif prépondérant d’intérêt public »

● Exiger une autorisation par un·e juge indépendant·e avant toute levée du secret des sources

● Étendre le secret des sources aux collaborateur·ices de médias, réalisateur·ices et auteur·ices de livres ou documentaires

● Permettre à tou·tes les journalistes de se défendre face à une violation du secret de leurs sources, en créant une voie de recours

● Renforcer les voies de recours et sanctions en cas de violation du secret des sources. La protection des sources n’est pas une coquetterie corporatiste. Elle est “la pierre angulaire de la liberté de la presse”, la condition indispensable d’un droit effectif à l’information de toute la population. Il est donc urgent que le projet de loi donne lieu à un débat public, ouvert et parlementaire le plus rapidement possible.



Par cet appel auquel se joignent 131 médias, sociétés de journalistes, syndicats et organisations, nous réclamons également aux ministres de la Justice et de l’Intérieur qu’ils formulent dès à présent des instructions écrites aux fonctionnaires afin de faire respecter la liberté de la presse telle qu’encadrée par la loi de 1881, ainsi que par la jurisprudence des tribunaux français et celle de la Cour européenne des droits de l’Homme.



Le groupe de travail sur la protection des sources à l’origine de cet appel

Sherpa, Fonds pour une presse libre, Reporters Sans Frontières, Association de la presse judiciaire, Disclose, SNJ et CFDT-Journalistes.



Les 131 premiers signataires de l’appel (dont le groupe de travail)

25 sociétés des journalistes ou rédaction

7 Collectifs de journalistes indépendant·es

63 Médias indépendants

36 Syndicats, associations et club de la presse

