Cette semaine dans l’Hérault : soutien à la Palestine et aux prisonniers kanak, fêtes de l’AG antirépression et de la Mauvaise Réputation

Mardi 9 décembre

Montpellier : rassemblement de soutien à Yamin, militant lyonnais pour la Palestine qui passera en procès le lendemain. Rendez-vous à 18h30 devant la préfecture

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Mercredi 10 décembre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Montpellier : atelier d’écriture aux prisonnier-ères politiques kanak dès 18h30 au Petit Casino situé 1 route de Lattes

Vendredi 12 décembre

Montpellier : rassemblement de soutien à José Luis Moragues, militant BDS-UP attaqué en appel par Carole Delga, Hussein Bourgi et Kléber Mesquida ( respectivement présidente de région, sénateur, et président du Département, tous au Parti Socialiste) pour diffamation dans le cadre du mouvement de soutien à la Palestine. Rendez-vous dès 8h le matin devant la Cour d’Appel de Montpellier, près de l’arc de triomphe.

Montpellier : projection du film « Hommage à la Catalogne », adaptation du roman autobiographique de George Orwell sur la guerre d’Espagne et l’expérience révolutionnaire, en présence du réalisateur Frédéric Goldbronn à 20h au cinéma Utopia, 5, avenue du Docteur Pezet

Samedi 13 décembre

Montpellier : fête des 10 ans de l’assemblée anti répression, au local associatif La Base, 15 rue Chaptal. Au programme : repas tiré du sac dès midi, débat à 14h et ateliers à 16h, puis cantine populaire pour 19h et concerts pour 20h (Acracia Sound, MC’s du Midi). Le tout à prix libre.

Montpellier : fête de la librairie La Mauvaise Réputation, au 20 rue Terral. Dès 15h, braderie et vin chaud. À 17h, témoignages et débat autour des grandes grèves de novembre-décembre 1995, puis repas partagé, punch et animation musicale.

Béziers : rassemblement contre le génocide en Palestine, au 1 place Garibaldi à 16h30

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Dimanche 14 décembre

Montpellier : formation organisée par Extinction Rébellion sur la désobéissance civile non violente, de 10h à 15h avec repas partagé au local associatif La Base, 15 rue Chaptal. Inscription en ligne nécessaire ici

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Lundi 15 décembre

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. Dès 18h30 à La Tendresse, 80 impasse Flouch

