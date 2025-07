Diffamation envers des élus à Montpellier : José-Luis Moraguès de BDS relaxé par le tribunal

Ce jeudi 3 juillet, le tribunal de Montpellier rendait son délibéré dans les dossiers de diffamation qui opposaient José-Luis Moraguès, co-animateur de la campagne pro-palestinienne BDS et le sénateur PS Hussein Bourgi, la présidente de la Région Occitanie Carole Delga et le président du Département Kléber Mesquida, pour une pancarte où leurs têtes, ainsi que celles d’autres élus, étaient affichées avec la mention “Israël et ses complices”. Il a été relaxé

Les applaudissements à l’annonce du délibéré ont vite été interrompu par la juge, mais la joie était palpable chez les militants de la cause palestinienne venus soutenir José-Luis Moraguès au tribunal de Montpellier ce jeudi 3 octobre. Le fondateur de la déclinaison montpelliéraine de BDS (boycott désinvestissements sanctions, association de soutien non-violente au peuple palestinien) a été relaxé dans des dossiers de diffamation qui l’opposait au sénateur PS Hussein Bourgi, à la présidente de la Région Occitanie Carole Delga et au président du Département de l’Hérault Kléber Mesquida. En cause : une pancarte où leurs têtes, ainsi que celles d’autres élus, étaient affichées avec la mention “Israël et ses complices” avec plus loin, le mot “génocide”, qui avait suscité débats et crispations lors de la plaidoirie en mai dernier.

A l’origine, la procureure, avait requis 3 000 euros d’amende dont 2 000 avec sursis, mais le tribunal a reconnu la bonne foi de José-Luis Moraguès et a admis que parler de génocide en Palestine et d’inaction du pouvoir politique à l’égard de celui-ci s’inscrivait dans un débat d’idées d’intérêt général, et donc, dans le cadre légal de la liberté d’expression.

“Cette décision, celle du tribunal administratif donnant tord au préfet quant à l’interdiction de nos manifestations, le vœu de l’opposition de gauche de suspendre le jumelage de Montpellier avec la ville israélienne de Tibériade… Cela montre que notre ligne politique anti-sioniste est juste et qu’elle a marqué des points à Montpellier”, s’est réjoui le militant à la sortie de l’audience.

Les militants de BDS-Urgence Palestine Montpellier seront présents vendredi 4 et samedi 5 juillet de 16 h à 21 h dans les locaux de Glassbox (13 rue de Belfort, une association culturelle qui soutient la jeune création émergente plastique, une vente d’œuvres au profit de la cagnotte Résilience Gaza. Cette cagnotte permet la création de logements d’urgences et la distribution d’eau, de médicaments et de repas à Deir El Balah, au centre de Gaza.



