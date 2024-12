Attaques sur le Rojava, avenir de la Syrie : le Centre Démocratique Kurde appelle à se rassembler à Montpellier

Après la chute du régime de Bachar Al Assad et les attaques de l’Armée Nationale Syrienne sur le territoire de l’Administration Autonome du Nord-Est de la Syrie (AANES), le Centre Démocratique Kurde de Montpellier appelle à se rassembler sur la Comédie mercredi 11 décembre à 18h.

Suite aux récents événements en Syrie, le Conseil Démocratique Kurde de Montpellier appelle à se rassembler ce mercredi 11 décembre à 18h sur la place de la Comédie.

« Le Conseil démocratique Kurde en France salue ce moment historique marqué par la chute du régime de Damas. Alors que la Syrie entre dans une nouvelle ère, il est essentiel de reconnaître le rôle central des Kurdes dans la lutte pour la liberté et la démocratie. », peut-on lire dans un communiqué de presse. « Depuis plus d’une décennie, les Kurdes de Syrie ont porté un projet politique inclusif, fondé sur l’autonomie démocratique et la coexistence pacifique entre toutes les communautés. Ce modèle est aujourd’hui une référence pour la construction d’une Syrie nouvelle, fondée sur la justice, l’égalité et les droits de toutes ses composantes. »

Depuis l’offensive des rebelles contre le régime d’Assad, l’association dénonce les attaques répétées de l’Armée Nationale Syrienne pilotée par le régime turc, sur l’Administration Autonome du Nord-Est de la Syrie (AANES), au Rojava (Kurdistan syrien), où est appliqué depuis le début de la guerre civile syrienne le confédéralisme démocratique, qui mêle démocratie directe, expérimentations économiques coopérativistes, émancipation des femmes et société multi-culturelle.

Avant d’appeller « toutes les parties syriennes à privilégier les négociations pour bâtir ensemble une Syrie démocratique et inclusive. Il est urgent de cesser les violences et de faire du dialogue une base solide pour un avenir commun. »

Le Centre Démocratique Kurde demande donc à la communauté internationale, et à la France, de « soutenir les Kurdes et leur modèle de gouvernance démocratique, de garantir leur inclusion dans tout processus politique visant à reconstruire la Syrie et de condamner fermement les ingérences turques qui alimentent les divisions et les tensions. »

L’Armée Nationale Syrienne, distincte du groupe djihadiste HTS qui a provoqué la chute du dictateur, continue ses attaques sur le Nord-Est syrien, avec notamment d’intenses combats contre les Forces Démocratiques Syriennes dominées par les kurdes à Minbic/Manbij.

